Zadnje priprave na predvolilno poroko Levice in Vesne

Dogovarjanje o predvolilnem sodelovanju med Levico in Vesno se preveša v sklepno fazo. Odpadnik Levice Miha Kordiš napoveduje ustanovitev stranke Mi, socialisti za november. Stranko lokalnih interesov Skupnost pa najbolj intenzivno nagovarja Vladimir Prebilič, ki bo svojo stranko ustanovil 15. oktobra v Kočevju.

Levica in Vesna pospešujeta junija napovedano predvolilno sodelovanje. Njuni vodstvi sta člane obeh strank pozvali na spoznavni piknik, ki bo v soboto v Rakovem Škocjanu. »Piknik je interne narave. Namenjen je spoznavanju članov obeh strank. Na neformalen način se je mogoče veliko dogovoriti. Treba je motivirati tudi članstvo za dvoje volitev prihodnje leto,« pravi sopredsedujoča stranki Vesna Urša Zgojznik.