Zadnje slovo od dr. Jožeta Ramovša – starosti je vrnil dostojanstvo

Danes so se na ljubljanskih Žalah poslovili od dr. Jožeta Ramovša, antropologa, socialnega delavca, raziskovalca in izrednega profesorja ter ustanovitelja Inštituta Antona Trstenjaka. S svojim raziskovanjem in razvijanjem programov si je prizadeval za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje ter pustil vidno sled tudi na področju preprečevanja in razumevanja zasvojenosti, ki po njegovem prav tako zahteva celostno in človeško obravnavo. Kot poudarja predstojnica Katedre za dolgotrajno oskrbo Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani dr. Jana Mali, je pomembno prispeval k razumevanju integrirane dolgotrajne oskrbe, ki se nanaša na celostno (povezovalno) razumevanje človeka z vsemi razsežnostmi njegovega delovanja, integrirano delovanje različnih obstoječih sistemov in oblik ...