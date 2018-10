Zadnje vodstvo po veliki razstavi Inge Morath

Do nedelje si še lahko ogledate v Umetnostni galeriji Maribor (UMG) izjemno razstavo umetnice Inge Morath, ki zajema njen razkošni fotografski opus, od zgodnjih fotografskih projektov v Španiji in Benetkah, portretov svetovno znanih umetnikov, Marilyn Monroe, Picassa in drugih, ki jih je spremljala vse življenje, do raziskovalnih fotografskih projektov o New Yorku, življenju ob Donavi vse do Romunije....



In tudi fotografij iz Maribora, ki so nastale proti koncu njenega življenja. Inge Morath je svetovna umetnica, ena prvih članov znamenitega Magnuma, ki se je po poroki z Arthurjem Millerjem leta 1962 preselila v ZDA, potovala in ustvarjala enkratne fotografske projekte po svetu in umrla pred 16 leti (leta 2002) med fotografskim projektom o slovensko-avstrijski obmejni regiji. Znano je, da njena družina izvira iz Slovenj Gradca, umetnica Inge Morath je bila sicer rojena v avstrijskem Gradcu; mladost je preživela v različnih evropskih mestih... .



Jutri ob 11. uri pa, kot vabi Umetnostna galerija Maribor (UMG), se lahko udeležite zaključnega vodstva po tej enkratni razstavi svetovne znane fotgrafske umetnice Inge Morath, ki ga bo vodila direktorica UGM Breda Kolar Sluga.

Ob strokovnem komentarju si boste lahko ogledali več kot dvesto njenih fotografij iz vsega sveta, serijo portretov, neznanih in seveda tudi znanih oseb ter umetnikov. In tudi utrinke iz Maribora v začetku tisočletja.