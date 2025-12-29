Vreme bo letos naklonjeno silvestrovanju na prostem

Zadnji dan v letu se bo začel z mrzlim in ponekod meglenim jutrom. Marsikje bodo jutranje temperature padle do –10 stopinj Celzija, višje v gorah in v krajih s snežno odejo pa še nižje.

Čez dan se bo ponekod okrepil jugozahodni veter, vendar bo ostalo sončno. Le na severu lahko pričakujemo nekaj oblačnosti, kažejo napovedi agencije za okolje. Padavine niso napovedane, kar je odlična novica za vse, ki bodo zadnji dan v letu preživeli na prostem.

Taka vremenska slika je posledica obsežnega območja visokega zračnega tlaka, ki se razteza od Atlantika prek srednje Evrope vse do naših krajev. V višjih plasteh ozračja priteka k nam suh in hladen zrak s severa, zima torej še vztraja.

Mrzlo, a jasno

V noči na novo leto bo večinoma jasno ali le delno oblačno. V nekaterih kotlinah bodo megla in nizke temperature vztrajale tudi čez noč. Ognjemeti bodo lepo vidni na številnih lokacijah, vendar brez toplejših oblačil ne bo šlo.

Tako bomo novo leto začeli z mrzlim, a pretežno jasnim vremenom, kar bo ob prazničnem vzdušju še poudarilo zimsko lepoto noči.

V četrtek bo na zahodu in v osrednji Sloveniji čez dan več oblačnosti, medtem ko bo drugod še deloma jasno. Pihal bo jugozahodni veter. V prvih dneh novega leta se bo povečala verjetnost padavin. Jutranje temperature bodo večinoma med –5 in 0, dnevne pa od 0 do 5 stopinj Celzija.