Kacin: Prosimo za iskrene odgovore na vprašanja epidemiologov

Skrbijo jih sosednje države

Nadzor nad uporabo mask

Vladni govorec Jelko Kacin je na novinarski konferenci predstavil najnovejše podatke o koronavirusni bolezni 19 in ukrepih vlade. Uvodoma je pojasnil, da so včeraj v Sloveniji ob 1581 testiranih našteli 42 okužb z novim koronavirusom.Podatki kažejo, da se število opravljenih testov ne zmanjšuje, pravi Kacin, kar je pozitivno, tudi število okuženih kaže, da se stanje stabilizira. A to nikakor ne pomeni, da lahko postanemo manj previdni.Delo epidemiologov otežujejo tisti, ki ne želijo povedati ali ne znajo povedati, kje so se domnevno okužili. Iskrenost pomeni tudi solidarnost in odgovornost do vseh, opominja Kacin.Pristojne skrbi rast okužb v sosednjih državah, predvsem na Hrvaškem, Italiji in Madžarskem. A se uspešno bojujejo proti vnesenim okužbam, izpostavlja vladni govorec. Od včeraj testiranih je le ena okužba dokazano iz tujine, a Kacin poudarja, da za 19 primerov vira okužbe še ne vedo, zato se ta podatek lahko spremeni.Zapiranja meja si ne želijo, predvsem si to težko dovolijo zaradi gospodarskih posledic. »Želimo si vzpostaviti sistem, ki omogoča nujne prehode državne meje, na drugi strani pa vzpostaviti mehanizme, ki bo ljudem nujno pot tudi olajšalo in dalo občutek, da razmere nadziramo. Zapiranje meja in omejevanja prehoda med občinami ne načrtujemo,« je pojasnil Kacin. Ob tem stavi na državljane, da upoštevajo vsa priporočila.Kako bodo ukrepali glede priporočil v šolah, bo več jasnega po četrtkovi vladni seji. Zanikal pa govorice, da bi konec meseca zaprli šole. »Vedno boste imeli vizionarje, ki bodo vnaprej vedeli, kaj se bo zgodilo in razmere poskušali slikat bolj črne, kakor so.«Lahko so ukrepi na posamezni šoli, če bodo neuspešni pri ukrepih za zajezitev.V skladu z odlokom so od 4. septembra zdravstveni inšpektorji opravili nadzor na 397 različnih objektih. Samo včeraj je bilo 189 nadzorov, od tega 90 v gostinskih obratih, v 96 trgovinah in na treh prireditvah.Zdravstveni inšpektorji so v trgovinah včeraj izdali sedem plačilnih nalogov zaradi neuporabe mask, ena globa pa je bila izrečena v gostinskem lokalu. Nepravilnosti pri razkuževanju rok inšpektorji niso zaznali.Glede zaostrovanja ukrepov, denimo omejevanja dostopa tveganim skupinam v trgovino, pravi, da o tem za zdaj ne razmišljajo. O tem bi najprej razpravljali na NIJZ, potem strokovna skupina, šele nato bi o tem razpravljala vlada, pravi Kacin, ki je še enkrat pomiril, da zaostritev za zdaj ni predvidenih.