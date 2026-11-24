V Delovem soočenju pred drugim krogom županskih volitev v Ljubljani sta Zoran Janković in Luka Mesec nastopila precej ostreje kot v prvem delu kampanje. V zadnjem tednu odločanja so po oceni Delovega komentatorja Uroša Esiha vložki visoki, kandidata pa v soočenja vstopata »s snetimi rokavicami«. V soočenju sta trčila dva pristopa: Janković stavi na operativnost in izkušnje, Mesec na sistemske rešitve in kritiko dosedanjega vodenja mesta. Janković je precej bolj kot doslej kritiziral Meščevo delovanje v času ministrovanja v vladi Roberta Goloba, Mesec pa je opozarjal na domnevne klientelistične pristope pri županovanju – zadnji je trgovanje z zemljišči za gradnjo nordijskega centra v Podutiku. Medsebojni očitki so segli od mikromenedžiranja Ljubljane do vprašanj o meji med javnim in ...