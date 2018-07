Zadnji tedni Matkovega škafa

Hitro ga je pobralo

Solčava – Globina Matkovega škafa na višini 1480 metrov v Matkovem kotu v Logarski dolini je odvisna predvsem od količine snega. Medtem ko snežnega kraterja lani skoraj ni bilo, je bil zaradi s snegom bogate zime letos globok kar 30 metrov, a ni bil največji doslej. Bil pa je senzacija, ki v poletnem vremenu vse bolj izginja.Škaf, ki ima status naravnega spomenika, nastane v posebnih razmerah, razlaga vodja Turističnega informativnega centra Rinka: »Sneg, ki je po planinah, se s plazovi spusti na to območje. Čez steno nad snežiščem pa pada okrog 40 metrov visok, občasen slap, ki ga napaja snežnica. Voda v sneg izdolbe luknjo, ki ima obliko škafa. Najlepše je viden od konca maja do avgusta, odvisno od sonca oziroma tega, kako je toplo. Krater se naredi vsako leto, je pa zaradi različne količine snežnih padavin različnih dimenzij. Letos je bilo snega dosti, zato je bil tudi škaf globok okoli 30 metrov.« V povprečju je zgoraj v premeru širok od 20 do 30 metrov, navzdol se zožuje. Voda se spodaj izgubi v produ in grušču.Planinsko društvo Solčava s kmetijo Matk vsako prvo nedeljo v juniju pripravi pohod v Matkov škaf. Kot pravi predsednik društva, je takrat škaf najbolj primeren za obisk: »Kljub temu ga lani skoraj ni bilo, ampak je bil kar tunel snega, skozi katerega smo prišli do zadnje stene. Zato je bil letos taka senzacija. Se pa spomnim sezon, ko se je sneg obdržal do septembra in je že takrat padel nov. Za to, da nastane škaf, je dobro, da sneg pade že novembra ali vsaj decembra in da pozimi niso visoke temperature.«Škafa je zdaj še za okoli sedem do osem metrov, pojasnjuje Knezova. »Hitro ga je pobralo, ker je sneg prepozno zapadel, pa še visoke temperature so bile pozimi,« pojasnjuje Videmšek.Za pot do Matkovega škafa je treba v Logarski dolini zaviti desno za Matkov kot in tam parkirati. Nato vas čaka kilometer in pol poti do lovske koče, navodila daje Knezova: »Koča ni odprta, je pa tam studenček, da si lahko natočite vodo. Potem se pot povzpne za okoli dve uri, ko pridemo do škafa v ostenju Mrzle gore. Priporočamo dereze in cepin, tudi poleti, ker je tam še sneg. Kakšnega posebnega varovanja sicer ni, mislim, da zdaj ni več take nevarnosti, saj škaf ni več tako globok.« Priporočajo tudi uporabo čelade.Matkov škaf je zavarovan kot največji, najlepši in najbolj znan tovrstni pojav pri nas, je zapisal slovenski planinski pisec Vladimir Habjan. Ni pa edina znamenitost te doline. Tu je namreč še Matkovo okno. Gre za odprtino na vrhu grebena med Logarsko dolino in Matkovim kotom.