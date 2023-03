Zadolženost slovenskih občin še naprej narašča

V nadaljevanju preberite:

V mestni občini Ljubljana (MOL) je zadolženost skupaj s pravnimi osebami konec leta 2022 znašala 295 milijonov evrov ali 45 milijonov evrov več kot v 2021; največ, za 28,6 milijona evrov, se je povečala zadolženost Javnega podjetja Energetika, za investicijo v izgradnjo plinsko parne enote PPE-TOL.

Na MOL pri tem vnovič opozarjajo na zanje nesprejemljiv sistem zajemanja podatkov. Kot pojasnjujejo, MF v skupno zadolženost mestne občine na prebivalca vključuje tudi zadolženost Javnega holdinga Ljubljana, Gospodarskega razstavišča, Javnega stanovanjskega sklada in javnih zavodov – pravnih oseb na ravni MOL. Kot pravijo, ni sprejemljivo in ne primerljivo z drugimi občinami, da se dolg javnih podjetij, povezanih v Javni holding Ljubljana, prišteje k dolgu MOL, saj imata podjetja, povezana v holding, le Ljubljana in Maribor. Poleg tega MOL za omenjeno zadolževanje javnih podjetij ni dala nobenega jamstva oziroma poroštva.