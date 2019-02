Zadruge pozivajo k javni objavi uvoznikov

V javnih

zavodih se

bolni,

ostareli

otroci in

šolarji

prehranjujejo

s cenovno

najugodnejšo

hrano,

katere

kakovost je

lahko

dvomljiva.

Ljubljana –, ki deluje znotraj, se zavzema za javno objavo uvoznikov spornega poljskega govejega mesa . Poleg tega si želijo takojšnje spremembe zakonodaje o javnih naročilih na način, da bi imela kakovost in sodelovanje v shemi Izbrana kakovost – Slovenija na javnih razpisih prednost pred nižjo ceno, poroča Slovenska tiskovna agencija.Člani delovne skupine že dalj časa opozarjajo na uvoz cenejše govedine iz tujine, ki se največkrat znajde v kuhinjah javnih zavodov.Na drugi strani domače kmetijske zadruge, ki govedo odkupujejo izključno od slovenskih rejcev, njihovo meso pa ima označbo izbrane kakovosti, zaradi kriterija najnižje cene večinoma niso cenovno zanimive za javne ustanove, opozarjajo na zvezi.Če zakonodaje o javnih naročilih ne bi prevetrili, predlagajo, da se preskrba s hrano povsem izloči iz sistema javnega naročanja.Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoje včeraj ocenila, da je sistem javnega naročanja v Sloveniji »dober, omogoča naročanje hrane preverjene kakovosti in predvsem naročanje hrane lokalnega izvora«. Podatki kažejo, da se od 40 do 50 odstotkov hrane naroči pri lokalnih dobaviteljih.O pobudi, da bi hrano izvzeli iz sistema javnega naročanja, je dejala, da je načeloma korektna in zveni dobro, bi bilo pa treba, če bi se tega lotili, zagotoviti nadzor, da ne bi bilo špekulacij in izkrivljanja sistema.