Zadržanost do smrti ni bolj desna kot leva

V nadaljevanju preberite:

»Prva zgodba tokratnega referenduma je volilna abstinenca dela podpornikov zakona v bolj urbanih okrajih oziroma manj uspešna mobilizacija podpornikov zakona v primerjavi z nasprotniki v bolj desnih in podeželskih okrajih,« ugotavlja politični geograf dr. Jernej Tiran, znanstveni sodelavec z Geografskega inštituta Antona Melika.

Če primerjamo lanski posvetovalni referendum o evtanaziji in letošnji zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, lahko opazimo, da je stran »proti« na podeželju na Dolenjskem in Štajerskem precej izboljšala rezultat. »Vemo, da je Cerkev na podeželju še vedno zelo vplivna, tam ima tudi največ vernikov, opozicijske stranke pa največ podpornikov.«