Zadržki do dviga nadomestila za brezposelnost

Dvajset let ste zaposleni, prejemate povprečno plačo v državi, približno 2350 evrov bruto, skladno s tem prispevate v vse državne blagajne. Če boste službo izgubili, vam bo pripadalo največ 892 evrov bruto, omejeno obdobje, odvisno od let zavarovanja. Na ministrstvu za delo so pripravili novelo zakona o urejanju trga dela, s katero bi to mejo nekoliko zvišali, a je že od lanskega oktobra v medresorskem usklajevanju.