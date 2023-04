Zagate bi Golob najlažje rešil z višjim DDV

V nadaljevanju preberite:

Vlada bo v prihodnjih dneh potrjevala program stabilnosti, ki ga mora do konca meseca poslati Evropski komisiji. V osnutku dokumenta je ministrstvo za finance zapisalo tudi izračune prihodkov proračuna ob višji stopnji davka na dodano vrednost (DDV). Se bo to skrivalo v bližnji davčni reformi, ki jo napoveduje premier in dodaja, da ne bodo več dajali javnih obljub, pač pa trdo delali in javnost nato seznanjali z rezultati?