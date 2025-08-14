Zagorelo je v zbirnem centru Dragonja

V občini Piran je zagorelo v zbirnem centru Dragonja, ki je v upravljanju občinskega komunalnega podjetja Okolje Piran.

»Občina Piran in javno podjetje Okolje Piran obveščata javnost, da je na deponiji v Dragonji prišlo do samovžiga odpadkov. Na terenu posreduje približno 50 gasilcev, požar je pod nadzorom, vendar intervencija še traja in pričakuje se, da bo trajala še dalj časa,« sporočajo.

Požar v zbirnem centru Dragonja. FOTO: Občina Piran

V interesu zaščite zdravja do nadaljnjega prosijo prebivalce širšega območja, zlasti vzdolž doline Dragonje in bližnjih naselij, da zaprejo okna in vrata ter po možnosti ugasnejo mehansko prezračevanje (klimatske naprave v načinu dovoda svežega zraka), ne izvajajo dejavnosti na prostem, zlasti intenzivne telesne aktivnosti ter se ne približujejo območju deponije in ne ovirajo intervencijskih poti.

»Ta ukrep bo verjetno veljal še približno en dan, o spremembah vas bomo sproti obveščali,« sporočajo iz občine Piran.

Tudi vodja gasilske intervencije prebivalce Svetega Petra in Dragonje poziva, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zaprejo okna stanovanj in hiš, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Koper.

Odpadke bi bilo treba redno odvažati, opozarjajo strokovnjaki, saj pri skladiščenju začne nastajati metan, ki se prej ali slej vžge, posebej v vročih dneh.