Zagorelo v tovarni na Serminu: poškodovana delavca in za 50 tisočakov škode

V torkovem požaru v tovarniški hali na Serminu v Kopru sta bila lažje poškodovana dva delavca, nastala pa je večja gmotna škoda. Policisti še preiskujejo okoliščine nesreče in zbirajo obvestila zaradi suma ogrožanja varnosti pri delu, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Po obvestilu na center za obveščanje nekaj po enajsti uri dopoldne so stavbo takoj izpraznili, gasilci pa so začeli gasiti požar, ki je izbruhnil med varjenjem. V požaru sta se poškodovala dva delavca, stara 43 in 51 let; odpeljali so ju v bolnišnico, oba sta utrpela lažje poškodbe.

Pogled na koprski Sermin, kjer je včeraj izbruhnil požar. Fotografija je arhivska. FOTO: Jaka Jeraša

Policisti so opravili natančen ogled kraja, kriminalisti pa so zbirali dodatna obvestila in preiskovali okoliščine zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu. Po neuradnih informacijah STA je delavec varil v bližini vnetljive tekočine, pri čemer je padla iskra in zanetila ogenj. Delavca sta pri tem vdihnila dim, enega pa je menda tudi stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50.000 evrov, so še sporočili s PU Koper.