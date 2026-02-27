Zagorelo vozilo na gorenjski avtocesti

Ljubljanski policisti so zvečer na gorenjski avtocesti obravnavali požar na vozilu. Na srečo pri tem ni bil nihče poškodovan, nastala pa je gmotna škoda. Nekaj časa je bil promet na delu avtoceste oviran.

Na PU Ljubljana so bili danes okoli 19.30 obveščeni, da je na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani prišlo do požara na vozilu. »V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Po prvih podatkih je vzrok požara napaka na motorju, vozilo je pogorelo v celoti, požar pa so gasilci pogasili,« pojasnjujejo na policiji. Zaradi odpravljanja posledic je bil promet na tem delu avtoceste oviran. Policist nadaljujejo zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.