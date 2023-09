Zagotavljanje v ustavo vpisanih pravic gluhih in naglušnih v praksi je ključno

Enakopravno vključevanje gluhih, gluhoslepih in drugih invalidov ter ustvarjanje vključujočega življenjskega okolja zanje, je rana, ki jo celimo prepočasi, je na osrednjem nacionalnem dogodku v počastitev mednarodnega dneva gluhih in naglušnih, ki danes poteka v Velenju, poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Po mnenju varuha je še veliko področij, na katerih moramo narediti odločne korake naprej, da bo vsakdo občutil uresničitev ustavne določbe, »da je Slovenija socialna država, in užival druge z ustavo zagotovljene pravic«, je v nagovoru udeležencem poudaril varuh.

Nanizal je tudi nekatere izmed številnih težav, s katerimi se srečujejo gluhi, gluhoslepi in naglušni. Na številnih področjih, je poudaril, so diskriminirani in stigmatizirani, obilo izzivov je tudi v sistemu izobraževanja. Gluhi v šolah tako še vedno nimajo predmeta znakovni jezik, saj kljub vpisu tega jezika v ustavo še vedno ni urejena sistemska skrb za njegov razvoj, je izpostavil Svetina.

Po mnenju varuha je vpis pravic gluhih in naglušnih v ustavo pomemben, vendar le prvi korak k polnemu uresničevanju pravic. Ključno je namreč zagotavljanje teh pravic v praksi, je izpostavil.

»Kot varuh zato vlado redno pozivam, naj čim prej pripravi podzakonske akte in sistemsko uredi razvoj slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Tako bo posredno poskrbela tudi za njihovo višjo izobrazbeno strukturo, zaposlitvene možnosti in izboljšala njihov socialno-ekonomski položaj.«

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima danes že vsak deseti prebivalec sveta okvaro sluha, v Sloveniji pa je po nekaterih ocenah 12 odstotkov invalidov, je še izpostavil Svetina.

Ob tem je izrazil bojazen, da bodo zaradi staranja prebivalstva in vedno pogostejšega pojavljanja kroničnih bolezni številke čez nekaj let še višje, »saj strokovnjaki že danes ugotavljajo, kako globoke sledi je na zdravju prebivalstva pustila pandemija koronavirusne bolezni,« je med drugim poudaril Svetina.

Velenjski župan Peter Dermol je ob mednarodnem dnevu gluhih in naglušnih sprejel predstavnike vseh slovenskih društev gluhih in naglušnih in predsedniku Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje Francu Forštnerju ponovno čestital ob 60-letnici delovanja. Dermol je v nagovoru poudaril, da v občini odlično sodelujejo z medobčinskim društvom in izrazil željo, da bosta aktivno sodelovala tudi v prihodnje, je občina objavila na omrežju Facebook.