Zagotovite nam dostojno življenje

Častni pokrovitelj Dnevov medgeneracijskega sožitja je premier Marjan Šarec, ki bo danes ob slavnostnem odprtju prireditve nagovoril njene udeležence.

Ljubljana – Od kandidatov za evropski parlament pričakujemo, da bodo s svojim delom vplivali na odpravo posledic, ki so jih povzročili varčevalni ukrepi, saj so ti pahnili v revščino milijone upokojenk in upokojencev v Evropi, opozarjajo v Sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) in v Evropski konfederaciji upokojencev in starejših (FERPA).Zaradi tega se je veliko starejšim po Evropi znižala kakovost življenja in zmanjšala dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev ter storitev dolgotrajne oskrbe, opozarja predsednica sindikata upokojencev Slovenije Francka Ćetković. Zato SUS zahteva, kot so zapisali v sporočilu za medije, da »evropski parlament in njegovi organi določijo osnove socialne politike ter osnove za minimalne pokojnine in minimalni dohodek, ki bodo zagotavljale, da v nobeni državi članici znesek minimalne pokojnine ne bo pod pragom revščine«. Poudarjajo tudi, da je treba tistim, ki ne dosegajo pogojev upokojevanja ali imajo minimalno pokojnino, zagotoviti prihodek v višini minimalnega dohodka oziroma v višini socialne pomoči, ki jo zagotavljajo države.Od evropskega parlamenta pričakujejo, da bo poskrbel za to, da bodo lahko države članice črpale evropska sredstva za prilagajanja stanovanjske politike, ki bo sledila potrebam starejših (za gradnjo dvigal v večstanovanjskih zgradbah ipd.). Pričakovanja in zahteve, ki jih upokojenci sporočajo kandidatom za evropski parlament, torej so: pravica do minimalne pokojnine, pravica do kakovostnih in dostopnih storitev javnega zdravstva in dolgotrajne oskrbe, pravica do stanovanjske politike, ki bo prilagojena starejšim za njihovo samostojno življenje v starosti.Platforma AGE je začela kampanjo za volitve že februarja letos. V manifestu AGE je na prvem mestu priporočilo, naj se okrepijo pravice starejših v boju proti staromrzništvu, v ospredju pa je seveda zahteva za ustrezen pokojninski sistem.O tem, kakšen je položaj starejših in kaj za dostojno življenje pričakujejo in zahtevajo, se bo veliko govorilo na Dnevih medgeneracijskega sožitja, ki se danes začne na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na eni od prvih okroglih miz bodo razpravljali o gmotnem položaju upokojencev, sicer pa bosta v ospredju medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost.