Zagovornik: izključevanje tujih delavcev iz službenih stanovanj je diskriminacija

Med osebne okoliščine sodi tudi državljanstvo, je Zagovornik načela enakosti navedel v oceni diskriminatornosti pravilnika o oddaji službenih stanovanj v Občini Jesenice. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik

Zagovornik načela enakosti opozarja, da je oddajanje občinskih službenih stanovanj le tistim, ki imajo slovensko državljanstvo oziroma državljanstvo EU, diskriminatorno. Ta stanovanja so ugodnost, ki jo lahko nekdo pridobi ob zaposlitvi na občini. Na voljo mora biti vsem zaposlenim pod enakimi pogoji ne glede na njihove osebne okoliščine, je pojasnil.

Med osebne okoliščine sodi tudi državljanstvo, je Zagovornik navedel v oceni diskriminatornosti pravilnika o oddaji službenih stanovanj v Občini Jesenice. Ob tem je opozoril, da je v primeru odločitve za različno obravnavo zaposlenih treba navesti legitimen cilj, ki se s takšno obravnavo zasleduje. Prav tako je treba po njegovih besedah pojasniti, zakaj je izbrani način ustrezno, nujno potrebno in sorazmerno sredstvo za dosego legitimnega cilja.

Občinski predpis pomeni neposredno diskriminacijo

Občina po opozorilu Zagovornika ni izkazala utemeljenega razloga, zakaj pri oddajanju službenih stanovanj v najem izključuje tuje delavce. Glede na to ugotavlja, da navedeni občinski predpis v delu, kjer določa pogoj slovenskega državljanstva oziroma državljanstva EU za pridobitev službenega stanovanja v najem, pomeni neposredno diskriminacijo tujih delavcev na podlagi njihove osebne okoliščine državljanstva.

Da ima občina sicer potrebo po tujih delavcih zlasti na trenutno deficitarnem področju zdravstva, je medtem razvidno iz njene navedbe, da je eno stanovanje iz fonda svojih javnih najemnih stanovanj prenesla v upravljanje Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, ki ga bo to uporabilo kot službeno stanovanje za začasno reševanje stanovanjskih potreb zdravstvenega osebja z območja zunaj Slovenije in EU.

Občina je tako po besedah Zagovornika na nek način obšla sporno določbo svojega pravilnika, saj je s tem na področju zdravstva omogočila spregled pogoja državljanstva pri pridobitvi službenega stanovanja pravne osebe, katere ustanoviteljica je. Vendar to ne more vplivati na diskriminatornost same določbe pravilnika, ki še vedno velja za pridobitev občinskega službenega stanovanja, vztraja Zagovornik.

Glede na to je priporočil spremembo obravnavanega pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj in odpravo diskriminacije delavcev iz tretjih držav pri tej ugodnosti. S primerom je seznanil tudi druge občine.