Zagovornik poziva šole k jasnemu označevanju mesa pri šolskih krožnikih

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik osnovnim in srednjim šolam ter drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom priporoča, naj pri šolskih obrokih jasno navedejo, katero meso vsebuje posamezna jed. Opozarja, da nepregledno označevanje lahko otroke, ki določenega mesa ne uživajo zaradi verskega prepričanja, postavi v stisko in jih prikrajša za obrok.

Splošne oznake, kot so »mesna omaka«, »zrezek«, »salama«, »pašteta« in »polpet«, po priporočilu zagovornika ne zadostujejo. Šole naj navedejo vrsto mesa, jedilnike objavijo dovolj zgodaj ter poskrbijo za ustrezno prehrano tudi na izletih in v šolah v naravi.

»Kadar govorimo o prakticiranju verske svobode, kar prehrana je, govorimo tudi o tem, da moramo ustvarjati okolje, kjer lahko ljudje živijo svojo vero,« poudarja Lobnik. Po njegovih besedah se dogaja, da otroci zaradi mesnih obrokov, ki jih njihova vera prepoveduje, hrane ne pojedo in domov prihajajo lačni.

Jasno označevanje je pomembno tudi za enakopravno vključevanje otrok v šolsko okolje. FOTO: Leon Vidic

Jasno označevanje je pomembno tudi za enakopravno vključevanje otrok v šolsko okolje. Če zaradi osebnih okoliščin ne morejo uživati ponujenega obroka ali so zaradi tega izločeni iz skupine, lahko to vpliva na njihovo počutje in učni uspeh. Šola ima po navedbah zagovornika tudi nalogo spodbujati spoštovanje drugačnosti ter razvijati vključujoče in strpno okolje.

Pregled slovenskih šolskih jedilnikov kaže, da primeri dobrih praks že obstajajo. Nekatere šole ob imenih jedi v oklepaju navedejo vrsto mesa, druge pa jedi s svinjino označijo s črko »S« ali simbolom prašička, ki je pojasnjen v legendi. Takšne oznake omogočajo hitro prepoznavanje sestavin, tudi kadar te niso razvidne iz imena jedi.

Dobra praksa je tudi vsakodnevna ponudba brezmesnega kosila. V nekaterih šolah mesni obrok nadomestijo z alternativo, kot so tofu ali kuhana jajca, oziroma ponudijo brezmesno različico jedi, denimo zelenjavno rižoto namesto piščančje. Ponekod načrtujejo tudi dneve brez mesa.

Podobne rešitve poznajo v tujini. Na Švedskem javne prehranske službe spodbujajo redno ponudbo vegetarijanskih alternativ, na Finskem pa pri načrtovanju šolske prehrane upoštevajo tudi verske in etične potrebe učencev. Na Hrvaškem so za organizacijo šol v naravi in večdnevnih ekskurzij oblikovali enoten obrazec, s katerim šole izvajalcem sporočijo potrebe učencev po prilagojenih obrokih.

V nekaterih šolah mesni obrok nadomestijo z alternativo, kot so tofu ali kuhana jajca. FOTO: Krištof Koman

Po oceni zagovornika obstoječi primeri dokazujejo, da je mogoče z jasno komunikacijo in ustrezno organizacijo prehrane zmanjšati stisko otrok ter zagotoviti bolj vključujoče šolsko okolje. Prenos dobrih praks bi lahko prispeval tudi k poenotenju označevanja jedilnikov med slovenskimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi.