Zagovornik: Neupravičeno razlikujemo med nekaterimi lastniki vozniških dovoljenj

Zagovornik načela enakosti poziva pristojno ministrstvo, naj spremeni zakonodajo, ki trenutno omejuje zamenjavo nekaterih tujih vozniških dovoljenj za slovensko vozniško dovoljenje. Po njegovem mnenju veljavna ureditev neupravičeno razlikuje med vozniki glede na državo, v kateri so pridobili vozniško dovoljenje, so napisali v sporočilu za javnost.

Zakon o voznikih določa, da lahko imetniki vozniških dovoljenj iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Srbije, ki se preselijo v Slovenijo, zamenjajo svoje dovoljenje brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita le v enem letu od prijave prebivališča. Zagovornik je ob pregledu ureditve ugotovil, da ta časovna omejitev velja izključno za imetnike dovoljenj iz navedenih držav.

Po njegovih ugotovitvah takšno razlikovanje praviloma sledi državi izvora vozniškega dovoljenja, kar je lahko povezano tudi z osebnimi okoliščinami, kot sta državljanstvo ali etnično poreklo, če posamezniki že imajo slovensko državljanstvo. Zagovornik hkrati poudarja, da za takšno razlikovanje ni razvidnega in utemeljenega razloga.

Zato je zagovornik načela enakosti ministrstvu predlagal, naj odpravi neenako obravnavo in spremeni zakonodajo. Predlaga, da država pogoje za zamenjavo tujih vozniških dovoljenj uredi enotno ter jih poveže z oceno sistema izdaje vozniških dovoljenj v posameznih tretjih državah, v skladu z novo evropsko direktivo in cilji prometne varnosti.