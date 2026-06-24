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    Slovenija

    Zagovornik: Pri nadzorih Romov ni bilo sistemske diskriminacije

    V postopku so preverili, ali so Romi v primerljivih položajih obravnavani manj ugodno kot druge osebe in ali je etnična pripadnost vplivala na izvedbo ukrepov.
    Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da sta Furs in policija delovala v okviru zakonskih pristojnosti. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da sta Furs in policija delovala v okviru zakonskih pristojnosti. FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I.
    24. 6. 2026 | 09:44
    24. 6. 2026 | 10:25
    1:56
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    Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, ki ga je vodil po uradni dolžnosti na podlagi pobude o domnevnem etničnem profiliranju pripadnikov romske skupnosti v postopkih davčne izvršbe, so zapisali v sporočilu za javnost.

    Pobudnik je zagovornika opozoril na domnevno sistemsko diskriminacijo, etnično profiliranje in kolektivno kaznovanje Romov pri rubežih vozil v skupnih nadzorih finančne uprave (FURS) in Policije. Trdil je, da so bili ti nadzori usmerjeni predvsem proti pripadnikom romske skupnosti.

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    Predsednica išče novega zagovornika načela enakosti

    Zagovornik je zato uvedel postopek po uradni dolžnosti in od Fursa ter ministrstva za notranje zadeve pridobil pojasnila in podatke o izvajanju skupnih nadzorov ter postopkov davčne izvršbe. V postopku je preveril, ali so Romi v primerljivih položajih obravnavani manj ugodno kot druge osebe in ali je etnična pripadnost vplivala na izvedbo ukrepov.

    Zagovornik je ugotovil, da sta Furs in policija delovala v okviru zakonskih pristojnosti. Postopke izvršbe sta izvedla na podlagi objektivno ugotovljenih okoliščin. Ob tem sta pojasnila tudi, da ne vodita podatkov o etnični pripadnosti posameznikov ali prebivalcev posameznih naselij.

    Zagovornik je na koncu ugotovil, da etnična pripadnost ni predstavljala odločilnega razloga za izvedbo postopkov davčne izvršbe. Rubeži vozil in drugi izvršilni ukrepi so sledili neplačanim in zapadlim obveznostim do države.

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