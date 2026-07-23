Zagovornik: psi vodniki in psi pomočniki morajo imeti dostop do vseh javnih mest

Zagovornik načela enakosti je Turistično-gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj svoje člane opozori na zakonsko obveznost omogočanja dostopa osebam z invalidnostmi, ki jih spremljajo psi vodniki ali psi pomočniki. Pobudo je sprožil primer slepe turistke, ki ji v eni izmed ljubljanskih gostiln niso dovolili vstopa s psom vodnikom.

Čeprav se turistka ni odločila za vložitev predloga za obravnavo diskriminacije, je želela s prijavo opozoriti na težavo in prispevati k temu, da se podobna izkušnja ne bi ponovila drugim. Primer je pokazal, da nekateri ponudniki gostinskih storitev še vedno niso dovolj seznanjeni z zakonodajo, ki ureja pravice uporabnikov psov vodnikov in psov pomočnikov.

Zagovornik je priporočilo najprej naslovil na Turistično-gostinsko zbornico Slovenije, pozneje pa tudi na sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Obe organizaciji je pozval, naj svoje člane seznanita z obveznostjo, da morajo psom vodnikom slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi omogočiti vstop v gostinske lokale.

Po besedah zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika se je Turistično-gostinska zbornica Slovenije na priporočilo odzvala takoj in napovedala, da bo o njem obvestila vse svoje člane. »To je dober primer medsebojnega sodelovanja, s katerim lahko olajšamo vsakdan ljudem, ki zaradi svoje prikrajšanosti potrebujejo pomoč psa vodnika,« je poudaril Lobnik.

Policija priznala napako in uvedla dodatna usposabljanja

V postopku obravnave primera je zagovornik policijo opozoril na neustrezno ravnanje policista, ki je turistki podal napačno informacijo, da lahko gostinec osebi s psom vodnikom prepove vstop.

Policija je nato priznala napako, se turistki opravičila ter sprejela več ukrepov za preprečevanje podobnih primerov. Svoje zaposlene je dodatno seznanila s pravilnim ravnanjem, se o problematiki posvetovala s predstavniki slepih in slabovidnih ter napovedala ukrepanje proti gostinskemu obratu zaradi suma kršitve zakonodaje.

Zagovornik takšen odziv ocenjuje kot primer dobre prakse, saj prispeva k odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti in preprečevanju podobnih dogodkov v prihodnje.

Zagovornik načela enakosti ob tem ponovno opozarja, da morajo ponudniki blaga in storitev osebam z invalidnostmi zagotavljati razumne prilagoditve, ki omogočajo enakopraven dostop do storitev.

To velja tudi za gostinske obrate. Zakon o zaščiti živali namreč izrecno določa, da imajo psi vodniki slepih in psi pomočniki oseb z invalidnostmi skupaj s svojimi skrbniki pravico do vstopa na vsa javna mesta. Gostinski obrati zato vstopa takim uporabnikom ne smejo zavrniti.