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    Slovenija

    Zagovornik: psi vodniki in psi pomočniki morajo imeti dostop do vseh javnih mest

    Zakon o zaščiti živali določa, da imajo psi vodniki slepih in psi pomočniki oseb z invalidnostmi skupaj s svojimi skrbniki pravico do vstopa na vsa javna mesta.
    Čeprav se turistka ni odločila za vložitev predloga za obravnavo diskriminacije, je želela s prijavo opozoriti na težavo in prispevati k temu, da se podobna izkušnja ne bi ponovila drugim. FOTO: Mavric Pivk
    Galerija
    Čeprav se turistka ni odločila za vložitev predloga za obravnavo diskriminacije, je želela s prijavo opozoriti na težavo in prispevati k temu, da se podobna izkušnja ne bi ponovila drugim. FOTO: Mavric Pivk
    R. I.
    23. 7. 2026 | 13:45
    23. 7. 2026 | 13:55
    3:14
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    Zagovornik načela enakosti je Turistično-gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj svoje člane opozori na zakonsko obveznost omogočanja dostopa osebam z invalidnostmi, ki jih spremljajo psi vodniki ali psi pomočniki. Pobudo je sprožil primer slepe turistke, ki ji v eni izmed ljubljanskih gostiln niso dovolili vstopa s psom vodnikom.

    Čeprav se turistka ni odločila za vložitev predloga za obravnavo diskriminacije, je želela s prijavo opozoriti na težavo in prispevati k temu, da se podobna izkušnja ne bi ponovila drugim. Primer je pokazal, da nekateri ponudniki gostinskih storitev še vedno niso dovolj seznanjeni z zakonodajo, ki ureja pravice uporabnikov psov vodnikov in psov pomočnikov.

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    Nova zagovornica v svojem uradu ali v uradu varuha?

    Zagovornik je priporočilo najprej naslovil na Turistično-gostinsko zbornico Slovenije, pozneje pa tudi na sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Obe organizaciji je pozval, naj svoje člane seznanita z obveznostjo, da morajo psom vodnikom slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi omogočiti vstop v gostinske lokale.

    Po besedah zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika se je Turistično-gostinska zbornica Slovenije na priporočilo odzvala takoj in napovedala, da bo o njem obvestila vse svoje člane. »To je dober primer medsebojnega sodelovanja, s katerim lahko olajšamo vsakdan ljudem, ki zaradi svoje prikrajšanosti potrebujejo pomoč psa vodnika,« je poudaril Lobnik.

    Policija priznala napako in uvedla dodatna usposabljanja

    V postopku obravnave primera je zagovornik policijo opozoril na neustrezno ravnanje policista, ki je turistki podal napačno informacijo, da lahko gostinec osebi s psom vodnikom prepove vstop.

    Policija je nato priznala napako, se turistki opravičila ter sprejela več ukrepov za preprečevanje podobnih primerov. Svoje zaposlene je dodatno seznanila s pravilnim ravnanjem, se o problematiki posvetovala s predstavniki slepih in slabovidnih ter napovedala ukrepanje proti gostinskemu obratu zaradi suma kršitve zakonodaje.

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    Pes kot zdravstvena pravica

    Zagovornik takšen odziv ocenjuje kot primer dobre prakse, saj prispeva k odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti in preprečevanju podobnih dogodkov v prihodnje.

    Zagovornik načela enakosti ob tem ponovno opozarja, da morajo ponudniki blaga in storitev osebam z invalidnostmi zagotavljati razumne prilagoditve, ki omogočajo enakopraven dostop do storitev.

    To velja tudi za gostinske obrate. Zakon o zaščiti živali namreč izrecno določa, da imajo psi vodniki slepih in psi pomočniki oseb z invalidnostmi skupaj s svojimi skrbniki pravico do vstopa na vsa javna mesta. Gostinski obrati zato vstopa takim uporabnikom ne smejo zavrniti.

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