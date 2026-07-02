Zagovornik za odpravo diskriminacije pri oddaji občinskih službenih stanovanj

Zagovornik načela enakosti opozarja, da je oddajanje občinskih službenih stanovanj zgolj tistim, ki imajo slovensko državljanstvo in državljanstvo EU, diskriminatorno. Kot je navedel v oceni diskriminatornosti pravilnika o oddaji službenih stanovanj v eni od občin (natančneje, v Občini Jesenice), so ta stanovanja ugodnost, ki jo nekdo lahko pridobi ob zaposlitvi na občini. Takšna ugodnost pa mora biti na voljo vsem zaposlenim pod enakimi pogoji ne glede na njihove osebne okoliščine, med katere sodi tudi državljanstvo.

Opozoril je še, da je v primeru odločitve za različno obravnavo zaposlenih treba navesti legitimen cilj, ki se s takšno obravnavo zasleduje. Pojasniti je treba, zakaj je izbrani način ustrezno, nujno in sorazmerno sredstvo za dosego legitimnega cilja. V obravnavani zadevi občina takega legitimnega cilja ni navedla.

Občina Jesenice razpolaga z dvema službenima stanovanjema, ki sta trenutno zasedeni. FOTO: Blaž Račič

Da ima Občina Jesenice, ki razpolaga z dvema službenima stanovanjema, ki sta zasedeni, sicer potrebo po tujih delavcih (državljanov tretjih držav, nečlanic EU), zlasti na deficitarnem področju zdravstva, je razvidno iz njene navedbe, da je eno stanovanje iz fonda svojih javnih najemnih stanovanj prenesla v upravljanje Osnovnemu zdravstvu Gorenjske, ki ga bo to uporabilo kot službeno stanovanje za začasno reševanje stanovanjskih potreb zdravstvenega osebja, ki prihaja zunaj območja RS in EU, pojasnjuje zagovornik načela enakosti.

Občina je s tem na neki način obšla določbo prve alineje prvega odstavka 7. člena svojega pravilnika, saj je s tem zdravstvu omogočila spregled pogoja državljanstva pri pridobitvi službenega stanovanja pravne osebe, katere ustanoviteljica je. Vendar to ne more vplivati na diskriminatornost same določbe, ki še vedno velja za pridobitev občinskega službenega stanovanja, poudarja zagovornik načela enakosti.

Zagovornik je zato priporočil spremembo obravnavanega pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj in odpravo diskriminacije delavcev iz tretjih držav pri tej ugodnosti.

S primerom je seznanil tudi druge občine.