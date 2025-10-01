Zagovorniki vztrajajo, da je reforma ugodna

V nadaljevanju preberite:

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je kot rok za začetek zbiranja podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma o pokojninski reformi določila 8. oktober, Delavska koalicija pa bo imela do 11. novembra čas, da pridobi 40.000 podpornikov svojim argumentom.

Prvemu skrbniku pokojninske blagajne Marijanu Papežu se zdijo ti nerazumni, tudi nekdanja ministrica za delo Anja Kopač ocenjuje, da sprememb, sprejetih s soglasjem socialnih partnerjev, ne gre rušiti, četudi nekaj ključnih izzivov ostaja.