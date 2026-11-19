Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki omogoča naročanje in plačevanje taksi prevozov tudi prek digitalnih aplikacij. Potniki v Sloveniji bodo tako imeli dodatno možnost uporabe taksi storitev brez taksimetra, pri čemer bodo že pred začetkom vožnje seznanjeni z najvišjo možno ceno prevoza. V Zagrebu pa se potniki že več kot dva meseca vozijo z robotskimi taksiji. Primerjava regulatornih pristopov dveh sosednjih članic Evropske unije razkriva očitne razlike v ambicioznosti in hitrosti prilagajanja tehnološkim spremembam. Hrvaška, ki je v razmeroma kratkem času omogočila komercialno uporabo robotskih taksijev, čeprav gre še vedno za poskusno in časovno omejeno obdobje s prisotnostjo varnostnega operaterja, že preizkuša tudi popolnoma avtonomno ...