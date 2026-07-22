  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Hepatitis: zahrbtna okužba, ki se je ne zavedamo in lahko povzroči raka

    V ponedeljek in torek bodo na Poljanskem nasipu 58 organizirali brezplačno anonimno testiranje na okužbo z virusoma hepatitisa B in C.
    V Sloveniji ocenjujejo, da je z virusom hepatitisa C okuženih 0,07 odstotka populacije, z virusom hepatitisa B pa manj kot 0,5 odstotka. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    V Sloveniji ocenjujejo, da je z virusom hepatitisa C okuženih 0,07 odstotka populacije, z virusom hepatitisa B pa manj kot 0,5 odstotka. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Andreja Žibret
    22. 7. 2026 | 16:55
    22. 7. 2026 | 16:58
    8:25
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ob svetovnem dnevu hepatitisa, ki bo v torek pod okriljem WHO potekal že dvajsetič, pod geslom Zlomimo hepatitis, bodo po Sloveniji potekale preventivne aktivnosti in akcije ozaveščanja. Med njimi bo tudi akcija anonimnega brezplačnega testiranja na okužbo z virusoma hepatitisa B in C, ki bo v ponedeljek, 27. julija, in torek, 28. julija, med 12. in 18. uro, na Poljanskem nasipu 58, kjer deluje ambulanta klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Poleg odvzema krvi za izvedbo testa bo na voljo tudi specialist infektolog za virusne hepatitise, odgovarjal bo na vprašanja in ustrezno svetoval.

    Mnogi menijo, da virusni hepatitis ni njihov problem, saj ne sodijo v skupino z velikim tveganjem, vendar to ne drži, pravi prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., vodja ambulante za virusne hepatitise s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana: »Vemo, da se virusa B in C prenašata z okuženo krvjo, ki jo neposredno vnesemo v telo, s spolnimi odnosi z okuženo osebo, ki so nezaščiteni, ali pa z okužene matere na plod oziroma na novorojenca. S krvjo pa so lahko okuženi tudi vsi, ki so prejeli tranfuzijo krvi pred letom 1993, torej vsi, ki so pred tem letom imeli večje medicinske ali dentalne posege. Prav tako so lahko okuženi tudi tisti, ki so se izpostavili neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu, v salonih oziroma v studiih, kjer ne upoštevajo vseh higienskih norm in normativov, materiala za enkratno uporabo in podobno.«

     

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Nedelo
    Spolno prenosljive bolezni

    En sam tvegan spolni odnos je lahko dovolj

    Vodja ambulante za spolno prenosljive okužbe v UKC Ljubljana prof. dr. Mojca Matičič poudarja, da v Evropi bijemo plat zvona.
    Anja Intihar 17. 7. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spolno prenesene okužbe

    Zelo nevaren mit o spolno prenesenih okužbah – jaz se ne morem okužiti

    Skupno število prijavljenih primerov gonoreje je bilo leta 2024 približno trikrat večje kot pred desetimi leti.
    Anja Intihar 1. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Spolno prenosljive bolezni

    Rekordno število okužb s spolno prenosljivimi boleznimi, porast tudi v Sloveniji

    Skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe je bilo pri nas za deset odstotkov večje kot leto prej in največje v zadnjih desetih letih.
    21. 5. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Malarija, denga ... Ali Slovenci bolezni tujih dežel jemljemo premalo resno?

    Do aprila 2026 so v Sloveniji zabeležili štiri primere malarije. Januarja je zaradi zdravstvenih zapletov umrla tudi ena oseba.
    Manca Jagodic 20. 5. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Presejalni programi

    Zora, Svit in Dora zmanjšujejo umrljivost zaradi raka

    Slovenija se je izkazala z dobro organizacijo programov, kakovostnimi presejalnimi registri in nadzorom kakovosti.
    Andreja Žibret 25. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Prezgodnja smrt

    Prijatelja in poročno pričo Iztoka Čopa našli nezavestnega, zdravniki brez moči

    V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte. Natančnih razlogov o njegovi smrti domači še niso sporočili.
    21. 7. 2026 | 20:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nad silo s silo

    Zlatan Ibrahimović: Udaril bi ga v glavo in prejel rdeči karton

    Strokovni komentator televizije Fox Sports na nogometnem mundialu je Argentincu Leandru Paredesu sporočil, da je lahko vesel, ker njega ni bilo na igrišču.
    21. 7. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lidl

    Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

    Izdelka iz veleblagovnic Lidl in Tedi predstavljata zdravstveno tveganje.
    20. 7. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour de France

    Pogačarjev glavni tekmec ga brani: Pustite ga, piše zgodovino

    Remco Evenepoel je z dvema zaporednima zmagama na dirki po Franciji izzval Tadeja Pogačarja in ga hkrati vzel v bran.
    Nejc Grilc 22. 7. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    20. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

    Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
    Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pogled analitika

    Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

    Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
    Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Adolfo Laurenti, Visa

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tomaž Berločnik

    Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

    V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    hepatitis chepatitisokužbecepljenjetestiranjeinfekcijska klinika v Ljubljanihepatitis B

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Vse več Američanov zaradi podražitev krade hrano

    Zaradi inflacije in težkih razmer so v ZDA zabeležili strm porast ljudi, ki v veleblagovnicah kradejo osnovna živila.
    Mirt Bezlaj 22. 7. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    »Večni« premier bo do volitev stavil na izredne razmere

    Vlada Benjamina Netanjahuja je preživela s pomočjo najbolj skrajnih sil, Izraelci bodo odšli na volišča 27. oktobra.
    Boštjan Videmšek 22. 7. 2026 | 18:01
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Hiša na strmem pobočju, ki skoraj izgine med jezerom in gozdom

    Lesena hiša ob jezeru Memphremagog sledi strmemu terenu, odpira poglede v naravo in navdušuje z arhitekturo biroja yh2 architecture.
    22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Koncertna poslastica

    Donele bodo dude in punk rock

    Dropkick Murphys bodo v ponedeljek nastopili na zagrebški Šalati. Bostončani, ki delujejo že tri desetletja, veljajo za največje ime keltskega punka na svetu.
    Mitja Felc 22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nadomestno materinstvo

    Nadomestno materinstvo med zaščito in nadzorom žensk

    Jens Spahn je z odločitvijo prisilil državo, da se je vprašala, ali lahko vztraja pri sedanjem sistemu.
    Barbara Zimic 22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Hiša na strmem pobočju, ki skoraj izgine med jezerom in gozdom

    Lesena hiša ob jezeru Memphremagog sledi strmemu terenu, odpira poglede v naravo in navdušuje z arhitekturo biroja yh2 architecture.
    22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Koncertna poslastica

    Donele bodo dude in punk rock

    Dropkick Murphys bodo v ponedeljek nastopili na zagrebški Šalati. Bostončani, ki delujejo že tri desetletja, veljajo za največje ime keltskega punka na svetu.
    Mitja Felc 22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nadomestno materinstvo

    Nadomestno materinstvo med zaščito in nadzorom žensk

    Jens Spahn je z odločitvijo prisilil državo, da se je vprašala, ali lahko vztraja pri sedanjem sistemu.
    Barbara Zimic 22. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

    Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
    22. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo