Hepatitis: zahrbtna okužba, ki se je ne zavedamo in lahko povzroči raka

Ob svetovnem dnevu hepatitisa, ki bo v torek pod okriljem WHO potekal že dvajsetič, pod geslom Zlomimo hepatitis, bodo po Sloveniji potekale preventivne aktivnosti in akcije ozaveščanja. Med njimi bo tudi akcija anonimnega brezplačnega testiranja na okužbo z virusoma hepatitisa B in C, ki bo v ponedeljek, 27. julija, in torek, 28. julija, med 12. in 18. uro, na Poljanskem nasipu 58, kjer deluje ambulanta klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Poleg odvzema krvi za izvedbo testa bo na voljo tudi specialist infektolog za virusne hepatitise, odgovarjal bo na vprašanja in ustrezno svetoval.

Mnogi menijo, da virusni hepatitis ni njihov problem, saj ne sodijo v skupino z velikim tveganjem, vendar to ne drži, pravi prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., vodja ambulante za virusne hepatitise s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana: »Vemo, da se virusa B in C prenašata z okuženo krvjo, ki jo neposredno vnesemo v telo, s spolnimi odnosi z okuženo osebo, ki so nezaščiteni, ali pa z okužene matere na plod oziroma na novorojenca. S krvjo pa so lahko okuženi tudi vsi, ki so prejeli tranfuzijo krvi pred letom 1993, torej vsi, ki so pred tem letom imeli večje medicinske ali dentalne posege. Prav tako so lahko okuženi tudi tisti, ki so se izpostavili neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu, v salonih oziroma v studiih, kjer ne upoštevajo vseh higienskih norm in normativov, materiala za enkratno uporabo in podobno.«