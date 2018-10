Zahtev za 970 milijonov, vlada ponuja 234

Ljubljana - Sindikati javnega sektorja pričakujejo precej več, kot je vlada pripravljena dati, je pokazalo nadaljevanje pogajanj za razrešitev stavkovnih zahtev. Seštevek zahtev treh sindikalnih skupin znaša kar 970 milijonov evrov, vladna ponudba pa je 234 milijonov evrov, ki bi jih izplačala v treh letih.



Predvsem predstavniki zaposlenih v zdravstveni negi in socialnem varstvu ter koordinacije 16 sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so očitno precej drugače, kot je vladna stran razumeli, na kateri točki so se marca ustavila pogajanja ob odstopu Mira Cerarja. Edino s Svizom je tedanja pogajalska skupina že imela okviren dogovor, pripravljen na parafo in tega je Sviz tudi predložil. Vključno z odpravo 8-odstotnega znižanja vrednosti plačne lestvice, ki ga je leta 2012 prinesel Zujf, in povišanjem dodatkov v zdravstvu in socialnem varstvu (za nočno, nedeljsko, praznično, izmenično, deljeno delo, nadure) se skupna vrednost sindikalnih zahtev približuje milijardi, kolikor so znašale pred začetkom pogajanj spomladi.



​Kaj ponuja vlada? Uslužbenci, ki so uvrščeni do 26. plačnega razreda in pooblaščenim uradnim osebam, ki so bili poleti 2017 deležni odprave anomalij, ne bi dobili nobenega povišanja, zaposlenim nad 26. plačnim razredom bi namenili povišanje dva plačna razreda (8 odstotkov), razen nekaterih izjem v državni upravi in v plačni skupini I (agencije, skladi), ki bi dobili le en plačni razred (4 odstotke). V 8. in 9. tarifni skupini, torej za posameznike z magisterijem, doktoratom in specializacijo, je vlada pripravljena na 3 plačne razrede povišanja (12 odstotkov).



Dvigi bi bili postopni - za 1 plačni razred 1. januarja 2019, za drugi 1. januarja 2020, za tretjega pa 1. januarja 2021. Leta 2021 bi dodaten razred dobili tudi razredniki, namenjen pa bi bil tudi karierni širitvi v vzgoji in izobraževanju. Nobena od teh izboljšav pa ne bi veljala za zdravnike, ravnatelje, direktorje in funkcionarje.



V zameno vlada pričakuje, da sindikati pristanejo na trajni premik izplačila napredovanj v plačnih razredih in nazivih iz aprila na december ter zamrznitev izplačila redne delovne uspešnosti na 1. oktober 2020. Oba ta ukrepa bi se sicer, če ne pride do nobenega dogovora med vlado in predstavniki uslužbencev, uveljavila z januarjem 2019, kar bi pomenil precejšnji finančni zalogaj. Poleg tega bi s podpisom stavkovnih sporazumov veljalo, da so vse obveznosti države iz naslova odprave abomalij v plačnem sistemu in primerljivosti z zdravniki izpolnjene.



Vladna pogajalska skupina se bo s policijskima sindikatoma, ki sta v stavki od 1. oktobra, sestala v sredo dopoldne.