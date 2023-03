Zahteva po znanju slovenščine ostaja

V nadaljevanju preberite:

Odprava nepotrebnih administrativnih ovir je eden glavnih namenov noveliranja zakona o tujcih po nujnem postopku. Spremembe za razbremenitev upravnih enot in za poenostavljene postopke – v povezavi z zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – pa so ostale povsem v senci člena, ki je že v obstoječem zakonu in ne gre za novost, o znanju slovenščine na vstopni ravni za podaljšanje dovoljenj za bivanje družinskih članov, kjer so se na nasprotnih bregovih znašli tudi člani koalicije. Po potrditvi v državnem zboru s 45 glasovi za in 31 proti, bo to določilo začelo veljati čez leto in pol, sicer bi že konec letošnjega aprila.