Zahteva za ureditev problematike v domovih upokojencev

Protestno pismo

Protestno pismo so naslovili na kabinet predsednika vlade, kabinet predsednika državnega zbora, ministrstvo za zdravje, ministrstvo za delo, zavod za zdravstveno zavarovanje, skupnost socialnih zavodov, Zdus, dom upokojencev Center in nekaj medijev.

Oskrbovanci domov za starejše smo zaskrbljeni, ker se finančna bremena upravljanja domov prenašajo na nas. S 1. decembrom 2018 so se v domu upokojencev Tabor - Poljane zvišale cene dodatnih storitev, med njimi so nekatere vključene na novo (na primer namestitev slušnega aparata, povijanje nog oziroma oblačenje elastičnih nogavic). Povišanje teh cen je potrdil svet zavoda na seji 15. novembra. Brez podrobne utemeljitve je bil spisek podražitev priložen obračunu oskrbe za december.Kot smo izvedeli iz dnevnega časopisja, se je s 1. januarjem 2019 podražila oskrbnina zaradi zvišanja minimalne plače uslužbencem. Ravnokar pa smo k obračunu oskrbnine za december dobili obvestilo, da se bo v domu upokojencev Center zvišala cena oskrbnega dne za približno 2,2 odstotka. Ob sklenitvi sporazuma s sindikati konec lanskega leta je vlada zagotovila, da bo preskrbela sredstva za pokritje dogovorjenega zvišanja plač zaposlenih delavcev.Stanovalci domov za starostnike ne nasprotujemo dvigu osebnih dohodkov zaposlenih v domovih, saj se ves čas zavedamo, da so njihove plače prenizke pri njihovih zahtevnih delovnih obremenitvah.Menimo pa, da bremena višjih plač ne smejo nositi oskrbovanci domov. Treba je upoštevati 66. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Eventuelno pomanjkanje denarja ne sme in ne more biti vzrok za neupoštevanje jasne določbe zakona.Redna uskladitev oskrbnine v domovih (za 2,5 do 3 odstotke) pa bo še 1. marca 2019.Odločno protestiramo proti takšnemu nejasnemu reševanju položaja oskrbovancev v domovih za starostnike v Sloveniji, kajti pozablja se, da pokojnine stagnirajo že od leta 2008. Mnogi oskrbovanci že sedaj ne zmorejo več stroškov oskrbnine zaradi prenizkih pokojnin. Kakšna bo njihova usoda?Vlada Republike Slovenije pričakuje, da bo bremena rasti stroškov dela prek višjih oskrbnin in nižjega standarda v domovih nosilo več kot 20.000 stanovalcev v domovih za starostnike. Takemu reševanju problematike ostarelih ostro nasprotujemo, kajti v naši ustavi še vedno piše, da je Slovenija socialna država. Ali si upa vlada to vrednoto zanikati in jo obiti?In v vednost še naslednje. Upokojenci v Sloveniji predstavljamo precejšen delež volivcev, pa se nas oblast zelo redko spomni z drobtinicami. Kandidati za volitve se trudijo biti všečni nam upokojencem in obljubljajo vse povprek, kako bo naši populaciji iz leta v leto bolje. Pa žal ni tako. Vse kaže, da nas jemljete kot populacijo, ki sicer tarna, se jezi, navsezadnje pa potrpi in vam ne dela težav. Na to ste se, žal, že navadili.Verjemite pa, da nam bo enkrat dovolj. Tudi mi smo sposobni biti glasni in se javno upreti na Prešernovem trgu pred Prešernovim spomenikom.Zato vas prosimo, da nas jemljete resno!