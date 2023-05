Protestniki preprečujejo deportacijo beguncev in iščejo pristojnega ministra

Ker je ministrstvo za notranje zadeve, kljub večmesečnemu trudu in nasprotovanju nevladnih organizacij, v petek napovedalo deportacijo prosilcev za azil na Hrvaško, se je zarana pred azilnim domom na Viču v Ljubljani zbralo okoli 70 protestnikov, ki preprečujejo deportacijo. Da bi jo preprečili, so se podporniki prosilcev za azil, med njimi tudi poslanka stranke Levica Nataša Sukič in predsednik Civilne iniciative izbrisanih Irfan Beširević, na ogrožena begunca priklenili z verigami.

Tako so protestniki izrazili podporo prosilcema za azil, ki jima grozi deportacija. FOTO: Črt Piksi/Delo

Protestniki so se premaknili pred vladno palačo, kjer so zahtevali srečanje s predsednikom vlade Robertom Golobom ali ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem. Ker dan oba preživljata na Bledu, jih je sprejela predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Izrazila je razumevanje in podporo, a obenem poudarila, da ne more dajati nobenih zagotovil, saj za to ni pristojna.

Z lastnim telesom deportacijo preprečuje tudi poslanka vladne stranke Levica Nataša Sukič. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ker so aktivisti odločeni, da beguncev ne prepustijo na milost in nemilost hrvaški policiji, katere kruto ravnanje s prosilci za azil je dobro dokumentirano, so se priklenjeni nanju odpeljali na Bled iskat pristojnega ministra.

Hrvaška za begunce ni varna

Protesta so se udeležili predstavniki nevladnih organizacij, ki so poudarili, da vlado že šest mesecev pozivajo, naj beguncev ne vrne na Hrvaško, saj obstajajo dokazi, da jih tamkajšnja policija muči, pretepa in naposled vrne v Bosno in Hercegovino.

Eden od izmed dveh beguncev, ki sta se odločila, da kljub napovedi deportacije ne bosta pobegnila, temveč bosta poskušala vendarle prepričati odločevalce, naj ima dovolijo ostati v državi, politični aktivist iz Burundija, je povedal, kako so mu hrvaški policisti v podpis dali izjavo, ki je bila spisana v hrvaščini. Ker je prosil za prevod, so mu zlomili prst. V Sloveniji je že šest mesecev. Tu se počuti varno, vključil se je v družbo in se začel učiti jezika. Namesto da bi mu vlada omogočila integracijo, so ga obvestili, da bo v petek deportiran na Hrvaško.

Države Evropske unije namreč po dublinski odločbi lahko vračajo prosilce za azil v državo, ki jih je prva evidentirala. Vendar pa so vračanja na Hrvaško izjemno sporna, saj so zlorabe, trpinčenja in verižna vračanja prosilcev za azil v Bosno in Hercegovino dobro dokumentirani. Mnogi izmed njih so iz Hrvaške pobegnili v Slovenijo prav zaradi nehumanega ravnanja.

Pred vlado zahtevajo srečanje z vodstvom države. FOTO: Črt Piksi/Delo

Deportacija po besedah aktivistov grozi še okoli 50 prosilcem za azil, med njimi je več družin z majhnimi otroki in noseča ženska.