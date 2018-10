Zahtevajo dva zdravnika in odhod direktorice

Od kod toliko posluha za direktorico

Dva tisoč prebivalcev Rimskih Toplic je že deset mesecev brez stalnega zdravnika. Foto Jože Suhadolnik

Iz arhivov: V Požnico so nemudoma odhiteli reševalci, a pogrešani niso mogli več pomagati. Foto Mojca Marot

Rimske Toplice – Deset mesecev že je dva tisoč prebivalcev Rimskih Toplic brez stalnega zdravnika. Od dveh ambulant v zdravstveni postaji včasih dela ena, redko obe, nadomestni zdravniki se menjavajo, več kot sto krajanov se vozi k zdravniku v Celje, občani, povezani v civilno iniciativo, pa pozivajo direktorico matičnega Zdravstvenega doma (ZD) Laško Janjo Knapič, naj odstopi.»Dovolj imamo njene ignorance in zavajanja. Njen cilj je očitno zapreti eno ambulanto v naši postaji, občina pa razen tega, da je direktorico imenovala, ne naredi nič,« je na zboru krajanov županu Francu Zdolšku očitala prva dama Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic Ljubica Kralj in ga pozvala, naj za Knapičevo, če »ne bo sama dala odpovedi zaradi nesposobnosti vodenja ZD«, predlaga razrešitev. »Od občine pričakujemo, da ne bo kadrovala politično in da bo na položaj imenovala zdravnika z empatijo do bolnikov, ne z empatijo do denarja in osebnega prestiža. Vodstvo ZD Laško je pozabilo na etiko in moralo in podcenilo odziv krajanov. Uporabili bomo vse pravne vzvode, da spet dobimo dve ambulanti s stalnima zdravnikoma,« je bila ostra Kraljeva. Župan Zdolšek se je branil, da je v tej zadevi zaupal vodji oddelka za družbene dejavnosti Klemnu Grešaku, se izgovarjal na neustrezne normative in na neurejene razmere z zdravstvenimi kadri v vsej državi, očitka o politični nastavitvi Knapičeve pa ni komentiral. Knapičeva je trenutno na porodniškem dopustu, zato tudi za nas ni bila dosegljiva, je pa prebivalcem Rimskih Toplic sporočila, da je »na sestanek ne bo, ker ne želijo biti vpleteni v predvolilne boje«, in obljubila, da bodo v ZD podprli vsakogar, ki bo »izrazil potrebo po več zdravnikih«. ZD že od marca z razpisom zaman išče zdravnika specialista splošne medicine za Rimske Toplice.Vse skupaj se je začelo decembra lani, ko je iz Rimskih Toplic ena redna zdravnica odšla v Celje in za njo tudi več kot sto njenih pacientov, druga pa na porodniški dopust. Krajani Knapičevi očitajo, da ni storila ničesar, da bi zdravnico, ki – tako Kraljeva – »nas je leta zdravila z dušo in srcem in je celo iz Laškega v Rimske Toplice k njej hodilo po 400 pacientov«, zadržala: »Napredovanje zdravnice v višji razred je Knapičeva označila za pogubno za ZD. In jo izgubila. V isti sapi pa se je pohvalila z izjemnim poslovnim rezultatom. Ne sprejemamo racionalizacije na svoj račun. Prvi namen javnih zavodov in občin je, da prisluhnejo ljudem, ne da kujejo dobičke.« Kraljeva Zdolšku v imenu CI očita tudi »neverjeten posluh« za direktorico ZD, saj da občine ob imenovanju ni motilo, da ima Knapičeva dve firmi oziroma s. p. za računovodske storitve: »Knapičevo je občinski svet imenoval za štiri leta za skrajšani delovni čas 30 ur na teden. Doslej je delala 20 ur, povečanje gre na račun povečanega obsega dela v ZD oziroma domnevno na račun izgubljenega dela posla v zasebni dejavnosti …« Ker je direktorica od maja na porodniškem dopustu, se v CI sprašujejo, ali je morda zavajalo tudi občinsko vodstvo.ZD Laško, kjer so imeli lani v povprečju 53 obravnav pacientov na dan, v ambulanti Rimske toplice pa 38, je lani ustvaril 156.000 evrov presežka. Knapičeva dobro posluje tudi zasebno. Po podatkih javno dostopnih evidenc sta njena Ekofin, d. o. o., in Ekofin, s. p., v devetih mesecih letos skupaj ustvarila 55.000 evrov prometa, od tega s Centrom za socialno delo v Laškem dobrih 11.400 evrov.