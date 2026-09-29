Zahteve v Zeleni jami: zgodba, ki se ne konča pri nekdanji Kolinski

Predstavniki Civilne iniciative Zelena jama so se v ponedeljek zbrali pred Mestno hišo v Ljubljani ter od Mestne občine Ljubljana zahtevali vzpostavitev dialoga, pregleden dostop do dokumentacije in pravočasno sodelovanje prebivalcev pri načrtovanju prostorskega razvoja soseske.

Civilna iniciativa Zelena jama je samostojna in neodvisna skupina lokalnih prebivalcev, ki se je oblikovala z namenom, da prebivalcem soseske zagotovi glas pri odločanju o prostorskem razvoju njihovega življenjskega okolja.

Iniciativa ne nasprotuje samemu razvoju ali gradnji novih stanovanj, temveč se bori proti netransparentnemu in neodgovornemu načrtovanju soseske, ne da bi se pri tem preučil njihov skupni vpliv na kakovost bivanja.

Neposreden povod za njihovo ponedeljkovo predstavitev pred Mestno hišo v Ljubljani so bile predlagane prostorske spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na območju Šmartinka–Kolinska (prostorska enota PE2 s predvidenim 201 stanovanjem).

Iniciativa ne nasprotuje samemu razvoju ali gradnji novih stanovanj. FOTO: Janez Petkovšek

Predlog namreč vsebuje več odstopanj od veljavnega OPPN, med drugim glede števila stanovanj, javnih in zelenih površin, prometne povezave C6, zasnove trga in pogoja glede zagotovitve vrtca. Poudarjajo, da je bila preobrazba nekdanje tovarne Kolinska v nov stanovanjski kompleks povod za njihovo organizacijo, ampak ni pa to edino vprašanje civilne iniciative.

Spremljajo namreč še načrtovano gradnjo sedmih večstanovanjskih objektov na območju skladišča Sanolabor, zavzemajo se za ureditev težkega prometa skozi stanovanjski del Zelene jame in za ustrezen nadzor vidnih izpustov kemične tovarne Kemira.

Izpostavili so še problem parkovnih površin, saj je v Zeleni jami ostal le še Šmartinski park pri Žalah. Nasprotujejo rešitvam zelenih streh na novogradnjah, saj so te namenjene le njihovim prebivalcem.

Kolinska ni edino vprašanje Zelene jame. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Od Mestne občine Ljubljana iniciativa zahteva dialog, transparenten dostop do dokumentacije in pravočasno vključevanje prebivalcev v odločanje. Njihov cilj je dialog, v nasprotnem primeru bodo spremljali nadaljnje postopke ter preučili razpoložljive zakonite upravne in pravne možnosti za zaščito interesov prebivalcev.