Zahteve zdravstvene nege bodo urejene v stebru

Danes ob pol tretji uri se bodo na Trgu republike začeli zbirati udeleženci protesta, ki zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij v zdravstveni negi. Za ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana protest ni upravičen, sploh zato, ker se rešitve že iščejo za skupno mizo. Danes ob 10. uri se bodo namreč nadaljevala pogajanja o novem plačnem stebru za zdravstvo.

»To, kar bodo danes na shodu zahtevale medicinske sestre, bo urejeno v stebru. Ker je tako že dogovorjeno. Jasno je bilo rečeno, da bomo nesorazmerja znotraj plačne podskupine E3 uredili in naslovili v novem stebru in tudi pojasnili smo, zakaj tega nismo naredili prej,« je bil jasen minister za zdravje, ki se bo uradno predvidoma odzval danes.

Sindikatom je bil že predstavljen koncept, kako bodo urejena razmerja znotraj stebrov, danes pa bodo slišali še podrobne informacije o tem, kako so koncept naredili. Predstavljen jim bo tarifni del za vse skupine. Tudi za J skupino, ki bo zdaj del zdravstvenega stebra. »Ampak to je proces, ki mora potekati za zaprtimi vrati, in dokler se ne konča, ne bomo javno razpravljali o tem,« je dejal minister.

Njegovemu mnenju o neutemeljenosti današnjega shoda se pridružujejo tudi na ministrstvu za javno upravo (MJU). Pogajanja s sindikati javnega sektorja namreč redno potekajo, poleg tega so na ministrstvu navedli, da so se povprečne plače medicinskih sester v zadnjih sedmih letih zvišale s 37 na 45 odstotkov. V tarifnih skupinah V in VII/1, v kateri je uvrščena velika večina zaposlenih v plačni podskupini E3, kamor sodijo medicinske sestre in babice, se je uvrstitev v povprečju zvišala za več kot tri plačne razrede, so zapisali na spletni strani ministrstva za javno upravo.

Odprava novih krivic

Spomnimo, vzrok za shod je nezadovoljstvo z dogovorom s sindikati zdravstva in socialnega varstva iz decembra lani, ko se vlada o plačah medicinskih sester in drugih zaposlenih v plačni podskupini E3 ni pogajala.

Novembra 2021 so vsi sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu s takratno vlado podpisali Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva z namenom preprečiti beg kadra zdravstvene nege z najtežjih delovišč. S podpisom so se ustvarila nova nesorazmerja tako znotraj dejavnosti zdravstva in socialnega varstva kot tudi v okviru celotnega plačnega sistema. Zato so se pogajalci v dogovoru zavezali, da se bodo usklajevanja nadaljevala ter da se te anomalije odpravijo prek pogajanj leta 2022.

»Vendar so zaposleni v zdravstveni negi edini, ki se jim na resornih pogajanjih, končanih decembra lani, sploh ni uspelo uvrstiti na dnevni red pogajanj! To velja tudi za tista delovna mesta, ki so bila z dogovorom iz novembra 2021 deležna zvišanja le za en ali dva plačna razreda, čeprav je sedanji minister za zdravje ves čas poudarjal obravnavo zdravstva kot celote,« so sporočili iz Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZNS).

Danes bodo torej zahtevali odpravo novih krivic in plačnih nesorazmerij za tiste zaposlene v zdravstveni negi, ki so bili v minulem obdobju v nasprotju z nekaterimi drugimi zdravstvenimi delavci deležni dviga plač le za en ali največ dva plačna razreda. V sindikatu so kot vzrok za to, da so se medicinske sestre odločile stopiti na ulico, navedli tudi ignoranco resornega ministra oziroma celotne vlade ter njen neenakopravni odnos do različnih skupin javnih uslužbencev.

Na MJU odgovarjajo, da je strah, da bi katera izmed poklicnih skupin pri odpravljanju plačnih nesorazmerij ostala spregledana, odveč. Ponavljajo, da želi vlada skupaj s sindikati uresničiti zaveze iz dogovora iz oktobra 2022 – in to za pogajalsko mizo in z argumenti, ne pa na ulici.