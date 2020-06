FOTO:Zahvala poslušalcem in delavcem v zdravstvu

Koncert orkestra RTV Slovenije pred Kliničnim centrom. FOTO: Blaž Samec

Koncert orkestra RTV Slovenije pred Kliničnim centrom. FOTO: Blaž Samec

Koncert orkestra RTV Slovenije pred Kliničnim centrom. FOTO: Blaž Samec

Koncert orkestra RTV Slovenije pred Kliničnim centrom. FOTO: Blaž Samec

Koncert orkestra RTV Slovenije pred Kliničnim centrom. FOTO: Blaž Samec

Koncert orkestra RTV Slovenije pred Kliničnim centrom. FOTO: Blaž Samec

Koncert orkestra RTV Slovenije pred Kliničnim centrom. FOTO: Blaž Samec

Koncert orkestra RTV Slovenije pred Kliničnim centrom. FOTO: Blaž Samec

Koncert orkestra RTV Slovenije pred Kliničnim centrom. FOTO: Blaž Samec

Ob današnjem 48. rojstnem dnevu Vala 202 so se radijci iz nacionalne RTV hiše zahvalili zdravstvenim delavcem za njihov boj proti epidemiji novega koronavirusa. Na ploščadi pred UKC Ljubljana so priredili koncert komornih skupin Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Ekipa Vala 202 se je danes sicer s Tavčarjeve preselila v Tivoli.»Danes v resnici praznujejo poslušalci. Zaradi njih in zanje smo. Konstruktivne kritike nam dajejo misliti, pohvale nas navdihujejo in spodbujajo, da vztrajamo tudi v trenutkih, ko ni enostavno,« je dejal odgovorni urednik Vala 202