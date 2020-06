Zahvalni prelet v čast zmagi nad virusom

Ljubljana – »Z velikimi tveganji, kot je covid-19, se lahko uspešno soočamo le skupaj.« Pod tem geslom bodo danes med 13.10 in 14.25 v slovenskem zračnem prostoru letala ameriške in slovenske vojske skupaj preletela vse zdravstvene ustanove, ki so odločilno pripomogle k obvladovanju širjenja koronavirusa.



Pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske in 31. lovskega polka Vojnega letalstva ZDA iz Aviana v Italiji bodo danes opravili skupni prelet nad Slovenijo. V tem času bodo patrulje policije v neposredni bližini bolnišnic prižgale modre luči.



Z akcijo se bodo simbolično zahvalili zdravstvenim delavcem, pripadnikom civilne zaščite in vsem, ki so bili oziroma so še vedno vključeni v sistem zaščite in reševanja, ter vsem, ki so med epidemijo zagotavljali delovanje vseh osnovnih sistemov v državi.



Epidemija covida-19, ki je bila v Sloveniji razglašena 12. marca, se je formalno končala danes, saj smo v Sloveniji vsi skupaj v dobrih dveh mesecih uspešno omejili širjenje virusa. Dobra epidemiološka slika je omogočila preklic splošne epidemije, pri čemer pa ostaja zahteva, da nekatere splošne preventivne higienske in druge ukrepe še naprej izvajamo.



Čeprav smo k dobri epidemiološki sliki pripomogli vsi, so najtežje breme nosili zdravstveni delavci – v zdravstvenih ustanovah UKC Ljubljana in Maribor, Kliniki Golnik in Splošni bolnišnici Celje, na 16 vstopnih točkah za testiranje potencialno okuženih, po domovih za starejše, v 13 zdravstvenih ekipah, oblikovanih za pomoč osebju v domovih za starejše, epidemiologih …



V času epidemije oziroma do 29. maja so s testiranji potrdili 304 primere okužbe s koronavirusom med zdravstvenimi delavci in njihovimi sodelavci. V domovih starejših občanov pa je bilo 460 potrjenih primerov okužbe, od tega 323 med oskrbovanci.



Vsem, ki so sodelovali pri preprečevanju širjenja covida-19, se bodo skupaj zahvalili ameriški in slovenski vojaški piloti. S šestimi ameriškimi letali F-16 in tremi slovenskimi pilatusi PC-9 bodo danes preleteli Jesenice, Golnik, Kranj, Ljubljano, Celje, Maribor, Ptuj, Šmarje pri Jelšah, Brežice, Novo mesto, Metliko, Postojno in Izolo s sporočilom, da se z velikimi tveganji lahko uspešno spopadamo le tako, da sodelujemo in si pomagamo. Ameriški piloti bodo v znak zahvale podobno pred tem preleteli nekatera italijanska mesta.



Letala bodo Slovenijo preletela v dveh ešalonih, med katerima bo milja razmika, na višini okoli 1200 metrov s povprečno hitrostjo 425 kilometrov na uro. V slovenski zračni prostor bodo ameriška letala vstopila ob 13.10 na severozahodu države, Slovenijo pa bodo zapustila tik pred 14.30 na Primorskem.