Zajel nas je nov vročinski val

Napotki za ravnanje v vročini

Vročina lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva (starejši, otroci in bolniki). Težave preprečimo tako, da zmanjšamo obremenitev telesa s toploto. Umaknemo se v senco in hladnejše prostore ter omejimo fizično aktivnost. Uživamo »lahko hrano«, v manjših obrokih. V primeru pregretja bolnika umaknemo na hladno (v senco ali hladen prostor). V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč, obolelega ves čas hladimo. Z zdravnikom se posvetujemo tudi, če imamo neobičajne težave, ki ne minejo ali se večajo. Nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu.



Poskrbite tudi za živali. Umaknite jih v senco ali hladne prostore ter jim vseskozi zagotavljajte pitno vodo.

Zelo vroče bo tudi pri nas. FOTO: Leon Vidic/Delo

Slovenijo in Evropo je zajel nov vročinski val. Po napovedih vremenoslovcev bo najbolj vroče od jutri do petka, ko so napovedane nevihte. Danes se bodo najvišje dnevne temperature gibale od 31 do 35 stopinj Celzija, jutri bo še za kakšno stopinjo topleje. Tudi noči ne bodo tako sveže kot so bile zadnje dni. Zelo vroče bo tudi na Gorenjskem, medtem ko v vzhodni Sloveniji izrazite vročine ne pričakujejo, kajti tja bo občasno od vzhoda »pljusknil« malo manj vroč zrak. Tam bodo najvišje dnevne temperature okoli 32 ali 33 stopinj Celzija.Vročina bo ob koncu tedna ob predvidoma bolj spremenljivem vremenu nekoliko popustila. Ob koncu tedna bodo nastajale nevihte, o obsegu in jakosti pa je, kot pravijo na Arsu, še prezgodaj govoriti. V naslednjem tednu se bodo temperature postopno spet višale.Na Agenciji za okolje (Arso) pojasnjujejo, da se nad severovzhodnim Atlantikom proti jugu, skoraj do severozahodne Afrike, spušča višinska dolina s hladnim zrakom, na njeni sprednji strani pa začenja proti zahodni Evropi pritekati zelo topel zrak iznad severne Afrike, ki bo postopoma preplavil tudi del srednje Evrope.Najbolj vroče bo v Franciji in Španiji. Tam naj bi vročina trajala do vključno četrtka, temperatura pa se bo ponekod dvignila tudi nad 40 stopinj Celzija. Ekstremno vročino pričakujejo tudi na Portugalskem, v Italiji, Belgiji in Nemčiji. Nadpovprečno toplo bo tudi v Skandinaviji.V Franciji so v kar 59 departmajih zaradi napovednih, ponekod celo rekordno visokih temperatur razglasili oranžen alarm. V četrtek v Parizu pričakujejo 41 ali celo 42 stopinj Celzija, s tem pa tudi absolutni rekord, navaja francoska meteorološka služba. Najvišjo temperaturo so do zdaj zabeležili leta 1947, ko so namerili 40,4 stopinje Celzija. Tudi v nekaterih drugih francoskih mestih pričakujejo rekordne temperature. Ekstremno vreme je Francijo zajelo mesec dni po junijskem vročinskem valu, ko so namerili absolutni državni rekord, in sicer 46 stopinj Celzija.Na drugi strani celine, v vzhodni Evropi, bo vreme krojilo obsežno višinsko jedro hladnega zraka in tako bo daleč proti jugu, vse do severne Grčije in Turčije pritekal za ta čas razmeroma hladen zrak, navajajo na Arsu.