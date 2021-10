Zajeziti gnev, ki spodkopava poslanstvo medijev

V nadaljevanju prebetite:



V zadnjem obdobju se je število napadov na medije, tudi fizičnih, povečalo. Sovražni odnos do medijev pa je kulminiral na sredinih protestih zoper vladne pogoje PCT, ko so se protestniki verbalno in fizično znesli nad novinarskimi ekipami več medijskih hiš. Stroka opozarja, da je pri odnosu do medijev pogrnila politika, ki definira, kje so meje sprejemljivega.