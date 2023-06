Zakaj Bešič Loredan ne odstopi zaradi konflikta interesov?

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v tokratnem pogovoru Od srede do srede analizirala razmere v slovenskem zdravstvu. Žerdin je uvodoma omenil pozive dela javnosti in tudi zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana, naj direktor Univerzitetne psihiatrične klinike (UPK) Ljubljana Bojan Zalar odstopi.

Spomnimo, spletni portal N1 je konec maja objavil prispevek, v katerem je več sogovornikov spregovorilo o domnevnem nasilju na kliniki. »Zdi se, da se je oblast osredotočila na dogajanje okoli UPK, kot da na dnevnem redu ni drugih tematik, ki so bistveno bolj sistemske narave,« je omenil Žerdin.

Markeš je ob tem pripomnil, da se mu zdi »skrajno nenavadno, da minister zahteva odstop dr. Zalarja v trenutku, ko je prišla zahteva, naj odstopi on sam«.

»Čakalne vrste se podaljšujejo, dodatni denar pa je bil porabljen za zdravstvene intervencije, ki so enostavnejše, dobro plačane in z vidika človekovega življenja manj nujne. Če rešiš finančni problem, učinek pa je ta, da se čakalne dobe zaradi dodatnega denarja podaljšajo, imaš absoluten paradoks sodobne politične realnosti,« je dejal Žerdin, Markeš pa je omenil ministrovo zagotovilo, da se bodo čakalne dobe skrajšale.

»Ampak se niso. Poleg tega se je invazija zasebnih apetitov v slovenskem zdravstvu povečala, ne pomanjšala. Ministra je javnost na neki način pooblastila, da reši javno zdravstvo, hkrati pa je kot kirurg zaposlen pri zasebni kliniki Bitenc. Lahko najdemo še bolj evidentno korupcijsko tveganje? Ljudje to tveganje sicer problematizirajo, ampak ne na način: Odstopi že zaradi tega, ker si v konfliktu interesov,« je razmišljal Markeš.