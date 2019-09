Zakaj bi svojo varnost prepustili usodi

Pri zavarovanju Moj življenjski kasko lahko izbirate le tista kritja, ki jih resnično potrebujete. Foto: Adriatic Slovenica





Kot sporočajo iz Adriatica Slovenice, je vendarle ziher ziher, za varnost namreč ni nikoli preveč dobro poskrbljeno. Pri zavarovanju Moj življenjski kasko pa lahko izbirate le tista kritja, ki jih resnično potrebujete. Glede na potrebe, želje in pričakovanja pa lahko zavarovanju priključite še dodatna kritja.

Vsako obdobje življenja prinaša tisto, česar se lahko veselimo, po čemer lahko hrepenimo in kar si obetamo, a nekje tiho tudi skrb, da življenje krene po svoje in nas prikrajša za tisto, na kar smo upali. Poskrbeti zase, za svojo prihodnost in se rešiti vsaj delčka skrbi je svoboda, za katero ni mogoče postaviti cene.Še tako dolgočasen dan, ki se prav v ničemer ne razlikuje od preostalih, lahko naše življenje v hipu obrne na glavo. Največ poškodb se zgodi kar za domačimi stenami – padci, opekline, požar –, nezgodam smo izpostavljeni tudi na cesti, na delovnem mestu, če bi si še tako želeli, nesreča ne počiva niti v našem prostem času, ko počnemo tisto, kar imamo najraje. Sodoben, stresen način življenja, v katerem manjka čas za zdravo prehrano in gibanje, prinaša tudi drugačna tveganja – rak, srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, astma, depresija … Pred hudimi kroničnimi boleznimi ni varen prav nihče.Da bi se vsaj delno osvobodili skrbi pred nepredvidljivimi dogodki, ki vplivajo ne le na nas, ampak na celotno družino, so v zavarovalnici Adriatic Slovenica pripravili življenjsko zavarovanje Moj življenjski kasko. Zavarovanje je edinstveno na slovenskem trgu, saj izhaja iz različnih potreb, ki se razlikujejo glede na posameznikovo življenjsko obdobje.ponuja celostno zaščito v primerih hude bolezni, nezgode, brezposelnosti in celo smrti.Ko pride do nepredvidljivega, se namreč lahko naša finančna stabilnost hitro poruši. Izpad rednega dohodka spremljajo še visoki stroški zdravljenja in okrevanja, včasih je celo treba prilagoditi življenjsko okolje. Prednost Mojega življenjskega kaska je, da se kritja prilagajajo glede na potrebe v prihodnjem obdobju in se spreminjajo ves čas trajanja zavarovanja. Pri kritjih se tako upoštevajo gospodinjski stroški, krediti in drugi dolgovi, šolanje in preskrba otrok, težje bolezni in invalidnost, hiter dostop do specialista, izpad dohodka zaradi bolniške in zapuščina.Osnovnemu kritju za primer smrti je možno priključiti številna dodatna kritja: izplačilo za zdravljenje, če zbolite za katero od 21 kritičnih bolezni (enkratno izplačilo iz različnih skupin do trikrat), pri čemer lahko za nekatere bolezni brezplačno zavarujete tudi svoje otroke, za zdravstveno rento (mesečno izplačevanje rente do 10 let in možnost koriščenja do trikrat), trajno invalidnost zaradi nezgode, nezgodno rento nad 25 % do 50 % in nad 50 %, oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti in brezposelnosti oziroma delovne nezmožnosti, zlom kosti, dnevno nadomestilo …