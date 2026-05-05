Zakaj bodo letalske voznice dražje in kdaj vam pripada vračilo denarja

Letalske družbe so vse bolj zaskrbljene zaradi blokade Hormuške ožine in s tem povezanimi podražitvami pa tudi možnostjo pomanjkanja letalskega goriva. Na razmere se odzivajo s podražitvami letalskih vozovnic, odpovedmi letov ali celotnih povezav in prehodom na manjša letala, s čimer znižujejo porabo. Preverili smo, kdaj se lahko letalske družbe odločijo za takšne ukrepe in kakšne so pri tem pravice potrošnikov.

Iz ameriškega nizkocenovnega prevoznika Spirit Airlines so prejšnji konec tedna sporočili, da so bili vsi leti odpovedani in da storitve za stranke niso več na voljo. Stranke so obvestili, da lahko pričakujejo povračila, in napovedali nadzorovano likvidacijo poslovanja. Spirit Airlines je sicer imel že nekaj časa finančne težave in se je z ameriško vlado neuspešno dogovarjal za državno pomoč, visoke cene goriva pa so družbi očitno zadale zadnji udarec.