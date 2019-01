Zakaj Dars od države terja 15 milijonov evrov

Dars je tožbo proti državi vložil že marca leta 2014.

Za opravljanje gradnje avtocest je Dars najel in plačal zunanje strokovnjake.

Jabolko spora je povračilo stroškov iz leta 2010.

Dars je za odvetnike plačal slabih 22.000 evrov.

Dars upa na preložitev sodne obravnave

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bo pojutrišnjem prvi poravnalni narok med državo in družbo Dars. Vzrok: Dars meni, da država ni izpolnila svojih obveznosti do družbe, državno odvetništvo pa temu nasprotuje. Na sodno obravnavo so na Darsu čakali skoraj pet let, za pravno zastopanje v sporu pa so odvetniški pisarni Rojs, Peljhan, Prelesnik že plačali okoli 22.000 evrov.Tožba v višini 15,2 milijona evrov, ki jo je Dars vložil 4. marca 2014, se nanaša na vprašanje zagotavljanja sredstev države po agentski pogodbi za zemljišča, stroške umeščanja v prostor in nadomestila za leto 2010, pojasnjujejo v Darsu. Spor z državo je sprožilo vprašanje, ali je Dars, ki je v stoodstotni lasti države, upravičen do teh sredstev ali ne. V Darsu pravijo, da so zaradi zagotavljanja pravnih interesov morali vložiti tožbo, sicer bi odškodninski zahtevek zastaral. Dars torej meni, da država svojih obveznosti do družbe ni poravnala, država meni nasprotno.Za kaj gre, so natančno pojasnili šele na državnem odvetništvu: »Obveznosti izhajajo iz pogodbe o izvajanju naročila za gradnjo in obnavljanje avtocest ter finančnim inženiringom po nacionalnem programu gradnje avtocest iz leta 2004. Gre za naloge, povezane s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem zemljišč in drugih nepremičnin za gradnjo avtocest. Za te naloge je Dars najel in plačal zunanje strokovnjake.«Ker se je pred devetimi leti zakon o Darsu spremenil, se z državo ne moreta sporazumeti o povračilu stroškov in plačil za naloge, ki so jih v Darsu opravili leta 2010, pravijo na državnem odvetništvu.Družba, ki se ukvarja z gradnjo avtocest po Sloveniji, trdi, da so se pred leti z državo že poskušali poravnati, vendar neuspešno. Na začetku tedna pa je Dars na ljubljansko okrožno sodišče poslal predlog za preložitev sodne obravnave. »V torek, 15. januarja, smo prejeli obsežno vlogo tožene stranke, za katero potrebujemo več časa. Za zdaj še ne vemo, ali bo sodišče naši prošnji ugodilo. Lahko se zgodi, da bo narok, sklican za petek, 25. januarja, preklican,« pravijo v Darsu.Dars v sporu z državo zastopa ljubljanska odvetniška pisarna Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. Na vprašanje, koliko sredstev so namenili za pravno zastopanje, pa so odgovorili: »Od leta 2016 do zdaj smo odvetnikom v tem postopku plačali 21.791 evrov. Za obdobje od leta 2014 do leta 2016 ne moremo dobiti podatka o plačilu, saj se pred letom 2016 ni vodil šifrant po posamezni pravdi.«