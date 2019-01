Zakaj EIB omahuje s kreditom za drugi tir? 

Odločitve EIB in italijanska konkurenca drugemu tiru

IGD drugi tir finančna konstrukcija Foto Zx / Gm Igd

Bratuškova ima plan B

Koper, Ljubljana – Ali Evropska investicijska banka (EIB) res ni preceč navdupšena nad kreditiranjem drugega tira? Vprašanje postavljajo slovenskki gospodarstveniki po izjavah predsednika EIB, ki ne vlivajo veliko upanja, da namerava EIB pozitivno odgovoriti na slovensko vlogo za pridobitev načrtovanih 250 milijonov evrov kredita.Slovenija je poslala vlogo za odobritev posojila na EIB banko za drugi tir že 31. maja 2018 in potem večkrat zahtevala pospešitev postopka. Predstavniki slovenske države so od evropske komisije in drugih tehničnih organov prejemali sporočila, da je ta projekt eden najbolj zglednih, »pisanih na kožo« in naravnost krojenih po zahtevah EFSI sklada. Zdaj pa je iz istih krogov prišel namig, da lahko pozabijo na poroštvo iz Junckerjevega sklada. Tudi Jaspers ali partnerstvo za tehnično pomoč med evropsko komisijo, EIB in EBRD, ki zagotavlja neodvisno svetovanje upravičenkam in jim pomaga pri pripravi večjih kakovostnih projektov, je že leta 2017 ocenil projekt nove proge med Divačo in Koprom kot izjemno dober.Predsednik projektnega sveta za civilni nadzor gradnje drugega tiraje ocenil, da je logično, če bankirji postavljajo neprijetna in podrobna vprašanja v zvezi s projektom, saj morajo dobro vedeti, kaj lahko pričakujejo od projekta. Bajec je sicer prepričan, da bo EIB pravočasno odločila o posojilu za projekt.Drugače meni več drugih strokovnjakov, ki ne želijo biti imenovani. Prvi pravi: »V EIB je velik odpor do financiranja projekta drugi tir, ker bi resno ogrozil dolgoročno konkurenčnost Trsta. EIB nadzirjao Italijani, saj so v vseh organih odločanja, in je velik pritisk, da Koper ne bi ogrožal Trsta in Benetk. Že leta pritiskajo na zavlačevanje začetka njegove izvedbe. Predstavniki EIB pa v opravičilo seveda navajajo vrsto izmišljenih argumentov.«Drugi dober poznavalec projekta pa pravi: »Na stališče banke je negativno vplivala odločitev o širitvi servisnih cevi in vzpostavitev pogojev za dvojni tir, izstop Madžarske iz projekta. Prav tako vplivajo pritiski konkurence, ki pa se kažejo v obliki tehničnih pripomb in pomisleki o domnevnih okoljskih tveganjih. Z EIB si želimo skleniti sporazum zaradi obrestne mere in zaradi vsaj 30- do 35-letne ročnosti odplačevanja. Pri končni odločitvi bo precej lobiranja.«»Navkljub vsem pomislekom in izjavam smo še zmeraj prepričani, da bo z EIB prišlo do konstruktivnega dogovora in odobrenega posojila projektu. To pričakujemo tudi po tem obisku tehnične misije EIB, ki se je lahko prepričala, kako posluje Luka Koper, kako resni so njeni načrti in kako problematičen je sedanji tir. Predvsem pa zato, ker je tudi Jaspers dal pozitivno oceno projektu in ker je bilo obljubljeno poroštvo EFSI sklada,« so nam odgovorili z ministrstva za infrastrukturo. Čeprav je predsednik EIB napovedal odločitev šele v poletnih mesecih, kar je seveda prepozno, ker bi projekt izgubil še 109 milijonov evrov že pridobljenih evropskih sredstev za gradnjo predorov, pa Slovenija pričakuje odločitev EIB banke najkasneje v začetku aprila. »Poti nazaj ni. Projekt bomo začeli v kratkem,« so ponovili izjavo ministrice. Na ministrstvu morajo dovolj zgodaj poznati odločitev EIB, da pravočasno (do konca maja) pridobijo kredit komercialnih bank ali EBRD.Ekonomistnam je o najemu posojila pri drugih bankah odgovoril: »Pri financiranju drugega tira na srečo ne potrebujemo EIB. Naše banke so polne denarja in to je zanje zelo donosen in najbolj varen posel. Denar bodo dale po isti obrestni meri kot EIB, samo da ga lahko nekam varno plasirajo. Na Evropski centralni banki morajo za svoje depozite plačevati 0,4 odstotne obresti, da jih imajo tam spravljene. Pri financiranju drugega tira pa bi lahko zaslužile 1- ali 2-odstotno obrestno mero.Tudi če bi dale brezobrestni kredit, bi se jim to bolj splačalo, kot plačevati negativne obresti ECB. Brez EIB v finančni konstrukciji bo šlo lažje,« meni Jože P. Damijan.