Zakaj ima samo ena mestna občina županjo

Le 29 slovenskih občin od 212 vodijo županje, to je manj kot 14 odstotkov vseh. Kar 142 občin nima niti ene podžupanje, v občinske svete pa je bilo leta 2022 izvoljenih 39 odstotkov žensk. Na drugi strani pa so te na čelu skoraj 70 odstotkov občinskih uprav. Zakaj so bistveno bolje zastopane na vodstvenih strokovno-upravnih položajih, kamor so imenovane, kot na voljenih političnih funkcijah? Ženski lobi Slovenije in varuhinja človekovih pravic pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra, ponovno opozarjata na neuravnoteženost in predlagata nekaj sistemskih sprememb za politično enakost spolov na lokalni ravni. Ženske so ključni del političnega potenciala lokalnih skupnosti, vendar njihova zastopanost na položajih odločanja še vedno ni enakovredna moški. Lokalna raven je pri tem ...