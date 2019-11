Zakaj je dodatno pokojninsko zavarovanje pomembno?

Olajšave za drugi pokojninski steber

Cilj je, da si z dodatnim varčevanjem zagotovite vsaj od 70 do 80 odstotkov prihodkov, ki ste jih imeli pred upokojitvijo. Po zadnjih raziskavah naj bi to omogočalo ohranjanje življenjskega standarda, ki smo ga vajeni v aktivni dobi, pravi Nataša Hajdinjak, članica uprave Prve osebne zavarovalnice. Foto Janez Marolt



Ohranjanje življenjskega standarda

Prebivalstvena piramida Slovenije že dolgo ni več podobna piramidi. Tistih, ki so trenutno stari od 40 do 60 let, je veliko več od tistih, ki so stari od 20 do 40 let. In slednjih je veliko več od tistih, ki so mlajši od 20 let. To pomeni, da se bo v prihodnjih letih začela upokojevati najštevilnejša generacija. Ob daljšanju življenjske dobe bo to prineslo izrazit pritisk na pokojninsko blagajno, kar pomeni, da bo čedalje bolj pomembno dodatno varčevanje v času delovne aktivnosti posameznika.Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) je temeljna oblika varčevanja za dodatno pokojnino. Trenutno povprečna starostna pokojnina znaša 59 odstotkov neto plače. To z drugimi besedami pomeni, da bi posameznik, ki se upokoji, moral v drugem mesecu po upokojitvi znati preživeti z za 40 odstotkov nižjimi prihodki, kot je bil vajen, ko je še prejemal plačo.Zato je država leta 2000 uzakonila tako imenovani drugi pokojninski steber. Vključevanje in varčevanje v okviru drugega pokojninskega stebra država tudi spodbuja z olajšavami, za posameznike, če se vključijo individualno, in za podjetja, če se zaposleni vključijo kolektivno, prek delodajalca.Varčevanje v drugem pokojninskem stebru ima davčno olajšavo v dobi varčevanja in v dobi izplačevanja. V primeru individualne vključitve posamezniku varčevanje v drugem pokojninskem stebru znižuje osnovo za obračun dohodnine, in sicer do največ 5,844 odstotka njegove bruto plače oziroma do 2819,09 evra na leto. V dobi izplačevanja, torej prejemanja rente, pa je le 50 odstotkov rente predmet obračuna dohodnine, polovica rente pa je povsem neobdavčena.Ali je dodatno pokojninsko zavarovanje lahko zanimivo in koristno tudi za srednjo generacijo? Glede na navedena dejstva iz prebivalstvene piramide je dodatno pokojninsko varčevanje za generacijo, staro od 40 do 55 let, nujno. Da si obdobje varčevanja čim bolj razvlečemo, ker so tako mesečni zneski lahko nižji, pa predlagamo, da z varčevanjem za dodatno pokojnino začnemo čim prej po vstopu v službo.Če bi na primer 35 let star človek s tisoč evri neto plače za pokritje pokojninske vrzeli moral nameniti okoli 100 evrov na mesec, bi 50-letnik moral pri enaki plači plačevati kar 320 evrov na mesec. Cilj obeh namreč je, da si z dodatnim varčevanjem zagotovita vsaj od 70 do 80 odstotkov prihodkov, ki sta jih imela pred upokojitvijo. Po zadnjih raziskavah naj bi to omogočalo ohranjanje življenjskega standarda, ki smo ga vajeni v aktivni dobi.Kaj lahko ljudje še naredijo do konca leta glede dodatnega pokojninskega zavarovanja? Glede na to, da je koriščenje davčne olajšave vezano na koledarsko leto, je v zadnjem mesecu leta morda čas, da pregledamo svoje finance in izkoristimo pravice, ki nam jih ponuja sistem. Tako si z vplačili v drugi pokojninski steber do konca leta lahko znižamo davčno osnovo za obračun dohodnine, kar bo država upoštevala v naših dohodninskih obračunih za leto 2019, ki jih bomo prejeli v prvi polovici prihodnjega leta.