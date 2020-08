Zakaj je Hrvaška rdeča in Avstrija ne

Od sosed zelena le še Madžarska

Na plaži v Makarski ni videti posledic epidemije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Število vnosov važnejše od incidence

Po kriteriju 14-dnevne kumulativne incidence novih okužb je Evropska unija še komajda kje zelena. Pod 10 je le še na Finskem, Madžarskem, v Estoniji in Latviji.



Posebnosti za sosede

NIJZ je objavil podatke o doslej evidentiranih vnosih okužb iz tujine v Slovenijo ob 1. junija dalje. Zaznali so jih 323, od tega 179 iz Hrvaške, 45 iz BiH, 30 iz Srbije, 19 s Kosova, 8 iz Avstrije, 5 iz Italije, po 4 iz Severne Makedonije in Nemčije, 3 iz Črne gore, Rusije, Španije in ZDA ...

Hrvaška rdeča, ostale tri države, na katere mejimo, pa so vztrajno zelene, četudi števila novih okužb rastejo domala po vsej Evropi in tudi v neposredni bližini Slovenije.Vlada, ki je sezname epidemiološko varnih oziroma nevarnih držav nazadnje ažurirala pred petimi dnevi, za države, na katere mejimo, nima enakih kriterijev. Hrvaška je rdeča, Avstrija pa ostaja kljub visoki štirinajstdnevni kumulativni incidenci novih okužb, ki že ustreza rdečemu seznamu, zelena.Sodeč po napovedise bo vlada k tem seznamom morda znova vrnila že jutri, za danes pa je na Brdu pri Kranju napovedano srečanje dela vlade s predstavniki strokovne komisije za covid, NIJZ, zdravstvene inšpekcije in civilne zaščite. Čaka jih usklajevanje predlogov za jutrišnjo vladno razpravo.Kar se tiče števila pogostnosti aktivnih okužb oziroma štirinajstdnevne kumulativne incidence na 100.000 prebivalcev, ostaja po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni med slovenskimi sosedami dejansko zelena, torej pod 10, le še Madžarska, ki ima na današnji razpredelnici incidenco 4,8. Italijanska številka je zrasla do 16,5 in je le nekaj nižja od slovenske 19,9, avstrijska pa je že 40,4.Slovenija bi torej morala po kriterijih vlade Avstrijo že zapisati na rdeči seznam, ob bok Hrvaške, ki ima danes incidenco 68,4, izračunano pred objavo vnovičnega rekorda novih okužb, kar 356 . Kot je znano, je meja rdečega seznama ravno pri 40. Zakaj tega ni pričakovati?»V tem trenutku nas manj zanima število okuženih oziroma incidenca v 14 dneh v posameznih državah, bolj nas zanima, koliko je iz posamezne države vnosov,« je na današnji vladni novinarski konferenci tovrstno nekonsistentnost oziroma spreminjanja kriterijev argumentiral Kacin.Dodal je, da je dopolnjevanje teh spiskov drugačno kot v prvi fazi epidemije. Prepričan ostaja, da je vlada pravočasno zamejila celotno območje Zahodnega Balkana, od koder je sicer od 1. junija dalje prišlo 280 okužb. »Zaenkrat ni nobenih najav, da bi se lahko začelo število novookuženih na Hrvaškem v kratkem času zmanjševati. Ugotavljamo, da je vnosov okužb v Slovenijo od prejšnjega tedna bistveno manj,« je povedal.Pri Italiji spremljajo posamezne dežele, število okužb že raste tudi v sosednji Furlaniji-Julijski krajini, sicer pa so izpostavljene Lombardija, Veneto in Emilija Romanja. V Avstriji v zadnjem času največ novih okužb odkrijejo v prestolnici, na Tirolskem in v Zgornji Avstriji.»V odnosih s sosedami imamo poseben pristop, ki temelji na zgodovinskih dejstvih. V teh državah imamo tudi manjšine, obmejno in čezmejno sodelovanje, dnevne in tedenske migrante. Imamo tudi bilateralne sporazume, ki nas zavezujejo k večji medsebojni fleksibilnosti, zato moramo te države obravnavati posebej. Vse so tudi članice Evropske unije, druge države v smeri jugovzhoda pa to žal še niso,« je izjavil Kacin.»Veliko vprašanj dobimo, zakaj je nekaj v odnosu do Hrvaške dovoljeno. Denimo, ko gre za dostop in povratek brez karantene, ki je za Hrvaško mogoč, za nekatere druge države pa ne,« je še povedal. V tem kontekstu je potrebno razumeti, zakaj sme lastnik nepremičnine iz Slovenije na Hrvaškem za 48 ur v to državo brez tveganja karantene ob povratku, delavci v Sloveniji iz BiH ali Srbije, ki družin niso videli že mesece, pa v svoje države do svojih ljudi ne smejo.Odlok pravi takole: »Državljan Slovenije in tujec s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila oziroma ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v eni od sosednjih držav (Italija, Hrvaška, Avstrija in Madžarska), iz katere vstopa v Slovenijo skupaj z ožjimi družinskimi člani, kar mora dokazati z ustreznimi dokazili, lahko vstopa v Slovenijo brez odrejene karantene tudi, če je katera od sosednjih držav na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko (rdeči seznam), v Slovenijo pa se mora vrniti v 48 urah po izstopu iz države.« Izjema je pisana za vse štiri sosede Slovenije, četudi so zaenkrat tri med njimi na zelenem seznamu, ki ne prinaša omejitev.