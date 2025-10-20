Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

Včeraj je urad vlade za komuniciranje v sporočilu, ki je prinašalo logistične informacije glede vrha MED9 v Portorožu, sporočil, da je italijanska premierka Georgia Meloni odpovedala udeležbo na vrhu. Italijansko premeirko v Portorožu nadomešča italijanski zunanji minister Antonio Tajani.

Slednji je slovenski javnosti poznan po izjavi »naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija, naj živijo italijanski izgnanci«, ki jih je kot predsednik evropskega parlamenta izrekel leta 2019 na koncu govora na slovesnosti v Bazovici ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb.

Predsednica italijanske vlade uradno ni pojasnila, zakaj je odpovedala udeležbo na vrhu skupine MED9, zato so se pojavile različne interpretacije njene odsotnosti. V Primorskem dnevniku so poročali, da je v krogih slovenske vlade slišati, da naj bi bila italijanska premierka v teh urah angažirana v težavnih pogajanjih za državni proračun, italijanski dnevnik Il Fatto quotidiano pa je izpostavil drugačno interpretacijo. »Italijanska premierka ni zadovoljna, da portoroški vrh sovpada z dvodnevnim uradnim obiskom v Sloveniji francoskega predsednika Emmanauela Macrona. S tem naj srečanje po njeni oceni ne bi bilo več nevtralno,« so zapisali pri Il Fatto quotidiano.

»Italijanska premierka ni zadovoljna, da portoroški vrh sovpada z dvodnevnim uradnim obiskom v Sloveniji francoskega predsednika Emmanauela Macrona,« so zapisali pri Il Fatto quotidiano. FOTO: Leon Vidic

V Delu smo zapisali, da so bili v Portorožu napovedani voditelji treh velikih evropskih držav: Francije, Italije in Španije. Golob se je ob robu vrha MED9 odločil za dve ločeni delovni srečanji. Ker bosta genocid v Gazi in rešitev z dvema državama tudi najverjetneje predvolilna tema, se je sestal z jordanskim prestolonaslednikom. V Slovenijo je prvič prišel tudi najtesnejši Golobov politični zaveznik v EU, francoski predsednik Macron.

Odkar je na funkciji italijanske premierke Giorge Meloni še ni bilo na obisku v Sloveniji. Predsednik vlade torej ni našel termina za bilateralo z italijansko premierko, ki je politično bližje predsedniku SDS Janezu Janši, z Italijo pa ima Slovenija več odprtih zgodovinskih ran. V diplomatskih krogih se zato pojavljajo ocene, da Giorga Meloni ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.