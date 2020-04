Zakaj, kako in kdaj v izrednih razmerah delujejo bencinski servisi?

Kako so zaščiteni zaposleni in gosti na bencinskih servisih?

Foto Omv Slovenija

Si lahko privoščimo kavo in operemo avto?

Bodite pozorni na obratovalni čas bencinskih servisov

Neprekinjena oskrbovalna veriga z energenti je v izrednih razmerah ključna za prebroditev nastale krize. Za oskrbo z energenti na slovenskem trgu v času epidemije koronavirusa skrbi tudi OMV Slovenija. Zavedajo se svoje pomembne vloge na trgu in temu primerno so z ukrepi za zaščito zaposlenih in gostov začeli že pred razglasitvijo epidemije. Nenazadnje poleg goriv na servisih ponujajo tudi osnovna živila in ostale trgovske izdelke, ki so nujni za oskrbo prebivalstva v tem občutljivem obdobju. Posebna skrb pa je namenjena tudi prevoznikom, ki s svojimi storitvami zagotavljajo nemoteno oskrbo v Sloveniji in širše.Zaposleni redno prihajajo v stik z gosti bencinskih servisov, zato so eni tistih, katerih tveganje za okužbo je večje. Vanja Lombar, generalna direktorica OMV Slovenija, pojasnjuje, da so vestno sledili vsem priporočilom institucij glede preventivnega ukrepanja in tako zaposlene kot goste pozivali k upoštevanju ukrepov za preprečevanje širitve virusa. Že tako visoke higienske standarde so še poostrili. Zaposleni so opremljeni z zaščitnimi rokavicami, maskami in razkužilom, na prodajnih mestih vseh bencinskih servisov so nameščene pleksi pregrade, ki ločujejo goste in zaposlene. Že na samih točilnih mestih in drugih ključnih točkah bencinskih servisov goste informirajo in opozarjajo na ravnanje v trenutnih razmerah ter jih pozivajo, da v bencinski servis vstopajo posamično, z zaščitnimi maskami in rokavicami in ob upoštevanju varne razdalje (vsaj dva metra) Pri plačilu spodbujajo uporabo brezstičnega načina plačevanja. Vse površine, s katerimi so zaposleni ali gosti v stiku, redno razkužujejo, vključno z toaletnimi prostori. Po potrebi oz. ob zaznavi višjega tveganja določene servise v celoti razkužijo.»Skupaj z našimi zaposlenimi na servisih smo v krizno obdobje vstopili pogumno in premišljeno, s ciljem omogočiti nemoteno oskrbo z energenti in drugimi življenjskimi potrebščinami. Vsem zaposlenim na bencinskih servisih se iskreno zahvaljujemo za izkazano požrtvovalnost in odgovornost do svojega dela, ki jo v teh časih čutimo vsi. Zahvaljujemo pa se tudi našim gostom, ki naše servise obiskujete tudi v teh razmerah in se držite vseh varnostnih priporočil.« ključne člene svojega delovanja v aktualnih razmerah izpostavlja Lombarjeva.V skladu z uredbo o zaprtju gostinskih lokalov so gostinske dele bencinskih servisov zaprli tudi v OMV Slovenija. Kljub temu si na njihovih bencinskih servisih lahko privoščite tam pripravljeno kavo za na pot, poleg tega pa lahko postanek izkoristite tudi za nakup osnovnih živil in potrebščin, ki ga v njihovih priročnih trgovinah opravite hitro in enostavno ter se tako izognete morebitni neprijetni gneči v večjih trgovskih centrih. Zaradi omejitev pri izvajanju nenujnih storitev in zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom, ki se lahko prenaša tudi aerosolno so začasno zaprte vse avtopralnice, prav tako pa se ne opravlja dlje trajajočih storitev.Bencinski servisi zaradi odgovornosti do zagotavljanja nemotene preskrbe z energenti na slovenskem trgu ostajajo odprti. Zaradi zagotavljanja varnega delovnega okolja in organizacije dela, prilagojene novim razmeram, pa so prilagodili odpiralne čase na nekaterih bencinskih servisih. Ažurne informacije o tem so na voljo na spletni povezavi: https://bit.ly/3bsTCdW