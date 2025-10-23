Zakaj kupujemo jabolka iz Južne Afrike in kumarice iz Indije?

Jabolka iz Južne Afrike, grozdje iz Namibije, česen iz Kitajske, (s paracetamolom obogatene) kumarice iz Indije ... Znano je, da je Slovenija daleč od samopreskrbnosti s sadjem in zelenjavo (p podatkih Sursa pridelamo manj kot polovice zelenjave, kot je porabimo), a zakaj jih uvažamo s tako daljnih dežel, ko pa vendar rastejo tudi v soseščini?

Na vprašanje nam je odgovoril dr Aleš Kuhar s katedre za agrarno ekonomiko, politiko in pravo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. In pri tem je boleče neposreden: »Potrošniki smo razvajena bitja. Imamo izredno netrajnostna pričakovanja, hkrati pa smo v obdobju izjemnega racionalizma glede tega, kar si želimo dobiti s trgovskih polic in koliko smo za to pripravljeni plačati.«

Da smo šli prek vseh meja, po njegovem mnenju dokazujejo primeri, da kupujemo sadje in zelenjavo iz omenjenih daljnih držav. To je tudi posledica naših pričakovanj, da dobimo vse, kar si zaželimo v tistem trenutku, čeprav takrat v naših krajih sploh ne uspeva, za povrh še po ugodni ceni.

Po podatkih Sursa so leta 2021 uvozili 26.161 ton jabolk (od tega tretjino iz Hrvaške), 59.060 ton agrumov (od tega četrtino iz Egipta); uvozili smo tudi 114.659 ton banan (od tega več kot polovico iz Ekvadorja).

Pri tem pa pozabljamo, je opozoril Aleš Kuhar, da tam to grozdje pridelujejo na ekstremno intenziven način. To morda res pomeni, da odgovarja na visoka pričakovanja potrošnikov glede izgleda sadja (ki je praviloma bleščeče spolirano), oblike in všečnega pakiranja, prav tako okusa in seveda nizke cene, po drugi strani pa ima veliko neugodnih posledic na okolje, skriva veliko znoja izkoriščanega lokalnega prebivalstva ...

FOTO: Leon Vidic

Zakaj torej ne kupujemo pridelkov, ki so zrasli v državah bliže nam? Neizpodbitno dejstvo je, da ne v Sloveniji ne v Evropski uniji preprosto ne pridelamo dovolj za vse potrebe, še zlasti pa ne z ustreznimi stroški, torej z ustrezno ceno, kar trgovci s pridom izkoriščajo, pravi Aleš Kuhar: »Ekonomika je kruta in slepa športna disciplina, ki spodbuja veliko takšnih nesmislov.«

Brezglavo potrošništvo v kot potiska tudi slovenske pridelovalce; to so praviloma manjši kmetijski obrati, ki imajo bistveno višje stroške, kot so jih kupci pripravljeni sprejeti. Poljska jabolka so bila nekoč pojem za jabolka, ki jih ne kupujemo, je spomnil, zdaj pa so zaradi nizkih cen stalno na trgovskih policah in se nihče ne vpraša več o kakovosti.

Še bistveno bolj zahtevna je pridelava zelenjave, tako z organizacijskega in tehnološkega kot distribucijskega vidika. Prav zaradi tega uvažamo po 90 odstotkov nekaterih vrst zelenjave, na primer radiča, kakor je opozoril Kuhar, torej zelenjave, ki zelo dobro uspela pri nas, prav tako solate in rukole, čeprav izkušnje kažejo, da je zlasti slednjo zelo lahko pridelati. A pri zelenjavi ni pomembno le, da jo pridelaš, ampak jo je treba pridelati in predelati ter tudi pravočasno in v ustrezni obliki spraviti do polic s takšno kakovostjo in ceno, kot je sprejmejo trgovci.