Zakaj lahko postanete usodno alergični na nekaj, kar jeste že leta?

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    V restavracijah je treba vedno jasno opozoriti na alergijo, ob nejasni sestavi hrane pa se uživanje odsvetuje FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Galerija
    V restavracijah je treba vedno jasno opozoriti na alergijo, ob nejasni sestavi hrane pa se uživanje odsvetuje FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    21. 6. 2026 | 08:00
    8:19
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    Med najpogostejše kronične bolezni danes sodijo alergije, njihova pogostost pa narašča tako pri otrocih kot odraslih. Alergijske reakcije pa se lahko kažejo zelo različno - od blagih simptomov, kot so kihanje ali kožni izpuščaj, pa vse do življenjsko ogrožajoče alergijske reakcije oziroma anafilaksije.

    Alergija se lahko razvije kadarkoli v življenju, tudi po dolgotrajni izpostavljenosti brez simptomov. Znanje o pravilnem ravnanju je ključno, saj lahko hitro ukrepanje bistveno izboljša izid zdravljenja, pa med drugim opozarjajo strokovnjaki z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik ob svetovnem tednu alergij, ki poteka med 21. in 27. junijem. Ob tem pa je pomembno tudi učinkovito preprečevanje izpostavljenosti alergenom.

    Pozitiven kožni test na alergije sam po sebi še ne pomeni klinično pomembne alergije, ampak kaže le senzibilizacijo imunskega sistema. FOTO: Klinika Golnik
    Pozitiven kožni test na alergije sam po sebi še ne pomeni klinično pomembne alergije, ampak kaže le senzibilizacijo imunskega sistema. FOTO: Klinika Golnik

    Kdaj nastane alergija

    Alergija nastane, ko imunski sistem pretirano reagira na sicer nenevarne snovi, kot so cvetni prah, hrana, zdravila ali strupi žuželk. Simptomi so raznovrstni in se lahko pojavljajo posamezno ali v kombinaciji, najpogosteje pa so prizadeta dihala z zamašenim nosom, kihanjem, kašljem ali težkim dihanjem. Kot še pojasnjujejo strokovnjaki, se na koži pojavi koprivnica ali oteklina, oči so pordele in solzeče. Pri vseh oblikah sistemske alergijske reakcije se lahko pojavijo prebavne težave, kot so slabost, bruhanje ali bolečine v trebuhu. Če pa se prebavne težave pojavljajo po uživanju hrane v odsotnosti drugih simptomov, je treba razmišljati o drugih diagnozah, kot je laktozna intoleranca, še dodajajo.

    Asist. Mark Kačar, dr. med., specialist alergologije in klinične imunologije na Kliniki Golnik in Tea Močnik, mag. zdr. neg., dipl. med. sestra s specialnimi znanji s področja alergologije in klinične imunologije na Kliniki Golnik. FOTO: Klinika Golnik
    Asist. Mark Kačar, dr. med., specialist alergologije in klinične imunologije na Kliniki Golnik in Tea Močnik, mag. zdr. neg., dipl. med. sestra s specialnimi znanji s področja alergologije in klinične imunologije na Kliniki Golnik. FOTO: Klinika Golnik

    Pozitiven kožni test sam po sebi še ne pomeni klinično pomembne alergije, pa pojasnjuje asist. Mark Kačar, dr. med., specialist alergologije in klinične imunologije na Kliniki Golnik. »Kaže le senzibilizacijo imunskega sistema, kar pomeni, da je organizem razvil specifična protitelesa proti določenemu alergenu. Zato je rezultate treba vedno razlagati skupaj z anamnezo in simptomi bolnika. Prekomerno izogibanje alergenom brez potrjene bolezni lahko po nepotrebnem zmanjša kakovost življenja,« je še prepričan.

    Kateri so najpogostejši alergeni

    Eden ključnih ukrepov pri obvladovanju alergijskih bolezni in preprečevanju poslabšanj simptomov je izogibanje alergenom. In tudi če popolna odstranitev alergenov iz okolja ni mogoča, lahko z ustreznimi ukrepi bistveno zmanjšamo izpostavljenost.

    Pri anafilaksiji šteje vsaka minuta

    Posebno nevarna oblika alergijske reakcije je anafilaksija, ki lahko v nekaj minutah prizadene več organskih sistemov hkrati in je potencialno življenjsko ogrožajoča. Gre za urgentno stanje, ki terja takojšnje ukrepanje, pojasnjuje Tea Močnik, mag. zdr. neg., dipl. med. sestra s specialnimi znanji s področja alergologije in klinične imunologije v Kliniki Golnik.

    »Prepoznamo jo po prizadetosti dihal (težko dihanje, kašelj, piskanje), prebavil (krči, bruhanje, driska), srčno-žilnega sistema (omotica, izrazita nemoč, izguba zavesti) in kože ter sluznic (izpuščaji, oteklina). Najhujše oblike anafilaksije lahko potekajo brez kožnih manifestacij,« še dodaja Tea Močnik.

    Obenem poudarja, da je ob sumu na anafilaksijo treba takoj poklicati 112 in takoj uporabiti adrenalin, če ga ima bolnik pri sebi. »Samoinjektor adrenalina deluje hitro in hkrati na več sistemov: sprosti dihalne poti, dvigne krvni tlak in ustavi napredovanje alergijske reakcije. Antihistaminiki pri anafilaksiji namreč ne zadostujejo in ne rešujejo življenja.«

    Poleg zdravil pa je, kot še poudarja Tea Močnik, ključna tudi pravilna namestitev bolnika. »Bolnik naj leži na hrbtu z dvignjenimi nogami, ob težavah z dihanjem je lahko v polsedečem položaju. Nezavestnega bolnika namestimo v stabilni bočni položaj, nosečnico položimo na levi bok.«

    Pršice

    Pogost vzrok celoletnega alergijskega rinitisa in astme so pršice, ki se zadržujejo v vzmetnicah, vzglavnikih, preprogah in oblazinjenem pohištvu. Ključno je redno prezračevanje, zmanjšanje vlage pod 50 odstotkov ter pranje posteljnine pri vsaj 60 °C. Priporoča se tudi mokro čiščenje, saj lahko suho čiščenje alergen dviguje v zrak.

    Cvetni prah

    Ob prisotnosti žuželke je pomembno mirno vedenje brez mahanja z rokami, kar zmanjšuje možnost pika. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Ob prisotnosti žuželke je pomembno mirno vedenje brez mahanja z rokami, kar zmanjšuje možnost pika. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Najpogostejši sezonski inhalacijski alergen je cvetni prah. Koncentracije so najvišje v suhem in vetrovnem vremenu. Priporoča se spremljanje napovedi cvetenja, omejitev zadrževanja na prostem in prezračevanje v zgodnjih jutranjih urah ali po dežju. Po prihodu domov je smiselna menjava oblačil, umivanje obraza in las ter izpiranje nosu, navajajo strokovnjaki.

    Plesni

    Plesni se razvijajo v vlažnih in slabo prezračenih prostorih. FOTO: Marko Feist/Delo
    Plesni se razvijajo v vlažnih in slabo prezračenih prostorih. FOTO: Marko Feist/Delo
    Plesni se razvijajo v vlažnih in slabo prezračenih prostorih. Ključno je redno prezračevanje, zmanjšanje vlage in izogibanje sušenju perila v zaprtih prostorih. Priporočeno je tudi redno čiščenje klimatskih naprav in varno odstranjevanje vidne plesni.

    Domače živali

    Alergeni domačih živali se nahajajo v dlaki, slini in izločkih. Najbolj učinkovit ukrep je zmanjšanje izpostavljenosti, predvsem prepoved vstopa živali v spalnico ter redno čiščenje in zračenje prostorov. Pred neizogibnim stikom je smiselno vzeti preventivni antihistaminik.

    Hrana

    Alergija na arašide in oreščke je v večini primerov doživljenjska. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Alergija na arašide in oreščke je v večini primerov doživljenjska. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Ključna pri alergiji na hrano je natančnost pri branju deklaracij. Obvezno je preverjanje glavnih alergenov, kot so mleko, jajca, oreščki, ribe in soja. Posebno tveganje predstavlja navzkrižna kontaminacija, ki lahko nastane pri pripravi hrane z istimi pripomočki ali površinami.

    V restavracijah je treba vedno jasno opozoriti na alergijo, ob nejasni sestavi hrane pa se uživanje odsvetuje. Otroška alergija na mleko ali jajca pogosto izzveni pred šolskim obdobjem, medtem ko je alergija na arašide, oreščke in strup žuželk v večini primerov doživljenjska.

    Alergolog Mark Kačar še opozarja, da mnogi zmotno zamenjujejo pojma intoleranca in alergija na hrano. »Intoleranca je presnovna motnja, pri kateri telo hrane ne prebavi pravilno, imunski sistem pa ni vključen. Alergija na hrano pa je imunski odziv na beljakovine v hrani in je lahko tudi življenjsko ogrožajoča. Zato se mora alergik strogo izogibati alergenom, medtem ko intolerantni pogosto prenašajo manjše količine brez resnih težav.«

    Piki žuželk

    Pri osebah z znano hudo alergijo za strup žuželk je priporočljiva opredelitev glede specifične imunoterapije s strupom ose ali čebele. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Pri osebah z znano hudo alergijo za strup žuželk je priporočljiva opredelitev glede specifične imunoterapije s strupom ose ali čebele. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Pri pikih žuželk, zlasti čebel, os in sršenov, je ključna preventiva. »Svetujejo se svetla, pokrita oblačila, saj temne barve in cvetlični vzorci žuželke privlačijo. Treba se je izogibati sladkim pijačam na prostem in pred pitjem vedno preveriti kozarec ali pločevinko. Ob prisotnosti žuželke je pomembno mirno vedenje brez mahanja z rokami, kar zmanjšuje možnost pika. Čebelarjem, pri katerih potrdimo preobčutljivost za čebelji strup, absolutno odsvetujemo nadaljnje čebelarjenje.«

    In kot še dodaja Mark Kačar, je pri osebah z znano hudo alergijo za strup žuželk priporočljiva opredelitev glede specifične imunoterapije s strupom ose ali čebele, ki lahko dolgoročno bistveno zmanjša tveganje za hude reakcije. »Imunoterapija se izvaja na redne intervale tako, da posameznik prejme skrbno nadzorovan odmerek strupa, kar omogoči, da začne telo s časom alergen ponovno tolerirati.«

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    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:44
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    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

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    13. 6. 2026 | 07:00
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    Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

    Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
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    KULTURA

    Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 08:21
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