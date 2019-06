FOTO:Zakaj nas tožarjenje s Hrvati toliko stane?

podjetništvo

S faktoringom lahko rast svojega podjetja pospešite že v enem dnevu

Osnova uspešnosti poslovanja podjetij so uravnoteženo razmerje med prilivi in odlivi, likvidnost in nemoteno delovanje. Za zagotavljanje ugodnega razmerja med stroški in prihodki lahko podjetja večinoma poskrbijo sama, vendar lahko v primeru večjih potreb po vlaganjih ali neučinkovitega upravljanja stroškov nadzor nad likvidnostjo podjetju kmalu uide iz rok.